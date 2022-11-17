Steuerfrei bis zu 3.000 Euro

Das musst Du jetzt über die Inflationsausgleichsprämie wissen

Die neue, vom Bundesrat kürzlich beschlossene Inflationsausgleichsprämie ist eine Sonderzahlung, die bis zum Betrag von 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei bleibt. Ob die Prämie auch gestaffelt ausgezahlt werden kann, bis wann sie steuerfrei ist und was Du als Arbeitnehmerin wissen solltest, erklären wir Dir hier und jetzt.