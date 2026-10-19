HAC übernimmt 28,8 Prozent an Greiff: Die Hintergründe
Die Hamburger HAC Vermögensmanagement beteiligt sich mit 28,8 Prozent an der Freiburger Greiff Capital Management. Damit rückt der norddeutsche Vermögensverwalter hinter Gründer und Vorstandschef Volker Schilling und vor dem Aufsichtsratsvorsitzenden Edgar Mitternacht zum zweitgrößten Gesellschafter auf. Die Anteile stammen von mehreren Altgesellschaftern, die Bafin hat zugestimmt, über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. HAC erhält zusätzlich ein Mandat im Greiff-Aufsichtsrat.