Die Hamburger HAC Vermögensmanagement beteiligt sich mit 28,8 Prozent an der Freiburger Greiff Capital Management . Damit rückt der norddeutsche Vermögensverwalter hinter Gründer und Vorstandschef Volker Schilling und vor dem Aufsichtsratsvorsitzenden Edgar Mitternacht zum zweitgrößten Gesellschafter auf. Die Anteile stammen von mehreren Altgesellschaftern, die Bafin hat zugestimmt, über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. HAC erhält zusätzlich ein Mandat im Greiff-Aufsichtsrat.

HAC besteht seit 1996, verwaltet nach eigenen Angaben rund 400 Millionen Euro und betreut Privatkunden von Hamburg, Lüneburg, Bremen und Neumünster aus. Greiff gibt es seit 2005, bringt ein Fondsvermögen von mehr als 2 Milliarden Euro mit und arbeitet primär für professionelle und institutionelle Investoren. Der kleinere Partner kauft sich also beim größeren ein.

Was beide voneinander haben

„Beide Häuser können Synergien gleich in mehrfacher Hinsicht nutzen“, sagt HAC-Gründer und -Chef Michael Arpe im Gespräch mit DAS INVESTMENT. „Greiff ist stark im institutionellen Geschäft und im Süden Deutschlands, HAC hat seine Heimat im Norden und fokussiert sich auf Privatkunden.“ Konkret heißt das: HAC macht ausgewählte Greiff-Fonds für seine Privatkunden zugänglich, Greiff positioniert im Gegenzug die HAC-Quant-Fonds bei institutionellen Investoren. Beim Fondsmanagement, im Vertrieb und im Marketing wollen beide enger zusammenarbeiten.

Ins Gehege kommen sie sich nicht. Greiff muss Privatkunden, die anklopfen, bislang abweisen, HAC wiederum hat nur einen kleinen institutionellen Anteil.

Fünf Gespräche, vier Absagen

Schilling baut sein Haus seit rund drei Jahren um. Altvorstände schieden aus, am Ende saßen Aktionäre am Tisch, die nach seiner Darstellung operativ wenig Nutzen für das Unternehmen entfalteten. Deren Aktien wollte er nicht an jemanden weiterreichen, der auf Dividenden wartet.

Fünf Gespräche habe er geführt, berichtet Schilling: vier mit Häusern aus der Vermögensverwaltung, eines mit einer klassischen Beteiligungsgesellschaft. Zwei Interessenten sortierte er nach eigener Schilderung sofort aus, mit zweien gab es Nachgespräche. Übrig blieb HAC. Entschieden hat nicht allein die Bilanz: „Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich keine Lust mehr habe, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen es menschlich nicht so passt“, sagt Schilling.

Arpe hatte zu diesem Zeitpunkt schon rund anderthalb Jahre nach einem passenden Partner gesucht und den Kontakt über einen Vermittler eingefädelt. Er formuliert es diplomatischer. Wer über die Zukunft seines Unternehmens nachdenke, müsse Sympathie über die Geldfrage stellen, sagt er. Unwirtschaftlich handle deshalb niemand. Die Belegschaften haben sich inzwischen auch persönlich getroffen, das Freiburger Team war jüngst zu Besuch in Hamburg.



Bleibt die Zahl. Die 28,8 Prozent haben keinen strategischen Hintersinn, es ist schlicht der Anteil, den die ausscheidenden Gesellschafter hielten.

Greiff hat die HAC-Fonds durchleuchtet

Angefangen haben beide beim Research, der Disziplin, in der Greiff zu Hause ist. Schillings Team hat die HAC-Fonds auseinandergenommen und dem Hamburger Haus eine Verbesserungs- und Ideenliste vorgelegt. Arpe hatte ausdrücklich darum gebeten. „Das war ein hartes Gespräch, aber es war wirklich jederzeit über der Gürtellinie“, sagt er. Am Ende stand eine eng beschriebene Seite mit Hinweisen, wie sich die eigenen Fonds sichtbarer machen lassen. Den HAC-Dividendenfonds nennt Schilling eine „Perle“, nur kenne die kaum jemand. Das wolle er nun ändern.

Das Problem kennt er aus der ganzen Branche: Vermögensverwalter kommen über ihren regionalen Kundenkreis oft nicht hinaus. Greiff will mit Marke, Bekanntheit und Research nachhelfen. Umgekehrt denkt Arpe darüber nach, Teile seines Asset Managements nach Freiburg abzugeben und sich stärker auf die Vermögensverwaltung zu konzentrieren. Eine Zusage ist das ausdrücklich nicht: „Noch kein Versprechen in deiner Richtung“, sagt er lachend in Richtung Schilling.

Auf den Prüfstand kommen auch die kleineren Fonds beider Häuser. Arpe bringt es auf die Formel: „Können wir aus zwei Fußkranken einen Sprinter machen?“ Zwei schwache Vertriebsleute ergäben keinen starken, bei Fonds funktioniere das durchaus.

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Festlegen will sich auf konkrete gemeinsame Produkte trotzdem noch keiner. Der Abschluss liegt erst wenige Wochen zurück, und Schilling hält es für unseriös, jetzt schon Fondsfusionen oder Managementübernahmen anzukündigen. Denkverbote gebe es aber keine, in den kommenden Wochen und Monaten werde einiges zu verkünden sein.

Minderheit statt Mehrheit

Über Konsolidierung im Vermögensverwaltermarkt wird oft geredet. „Wir alle lesen ja gefühlt seit 20 Jahren, dass es eine Konsolidierung am Markt geben soll“, sagt Arpe, „aber bei uns im Vermögensverwalterbereich ist kaum etwas zu sehen.“ Was er beobachtet: Private-Equity-Häuser und Banken wollten in der Regel 51, lieber noch 100 Prozent. Genau das schrecke viele Inhaber ab.

HAC fährt die andere Linie. „Unsere Idee war immer, nicht als ‚Besatzer‘ zu kommen. Wir wollten immer die Eigenständigkeit der Unternehmen unterstützen“, sagt Arpe. Er halte sein Haus für eines der wenigen, das aktiv Lust auf Minderheitsbeteiligungen habe. Dass der Partner größer ist als er selbst, stört ihn nicht.

Schilling kann der Konstruktion einiges abgewinnen: „Ich habe das große Glück, dass ich das Aktionariat verkleinert habe, mit gleichzeitiger Kompetenzverdopplung.“ Aktionäre finde er an jeder Ecke, einen Partner wie HAC nicht.

Die Frage der Nachfolge

Am stärksten treibt beide die Nachfolge um. Arpe hat für HAC mit Tobias Gabriel und weiteren Köpfen nach eigener Aussage eine nächste Generation aufgebaut. Schilling führt Greiff seit zweieinhalb Jahren als alleiniger Vorstand, was die Frage nach einem Korrektiv aufwirft und nach dem, was passiert, wenn dem Schlüsselmann etwas zustößt.

Arpes Argument: Wer allein an der Spitze steht und neun von zehn Entscheidungen richtig trifft, könne an der zehnten scheitern, weil ihm der Widerspruch fehlt. Mit der Beteiligung sitzt nun in jeder Abteilung ein Sparringspartner auf der jeweils anderen Seite, in der Compliance, im Marketing, im Portfoliomanagement. Mitarbeitern und Kunden beider Häuser gibt das die Gewissheit: An Bord sind Unternehmer, nicht nur Aktionäre.

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Von Hamburg bis Freiburg

Für Greiff ist das Kapitel Gesellschafter damit vorerst geschlossen, weitere Aktien stehen nicht zur Verfügung. HAC dagegen sucht weiter. Arpe will zusätzliche Beteiligungen eingehen, besonders bei 34f-Vermittlern, deren Bestände ohne Nachfolger herrenlos zu werden drohen. Ihnen will er Leistungen anbieten, für die sie bei Pools bislang eine Marge zahlen.

Das Klein-Klein der Fondsverwaltung interessiert Schilling dabei wenig. Er will ein Unternehmen, das Deutschland vom Norden in Hamburg bis Freiburg bearbeitet, und einen Hub, an den sich weitere Häuser andocken. Freie Vermittler fänden über HAC eine Heimat, das Asset Management lieferte Greiff. „Wir bauen eine Infrastruktur für Asset Management und Anlageberatung“, sagt er.



Als Zielgröße nennt Schilling 10 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen. Heute sind es gut zwei. Allein schafft er das nicht, sagt er selbst.