HAC Vermögens-Management mit neuem Schwellenmarkt-Mischfonds

Die Investmentgesellschaft HAC Vermögens-Management wagt sich nun auch in die Schwellenmärkte. Ihr Mischfonds World Top Emerging Market Fund UI (WKN: A1JLRE) setzt auf unterschiedliche Anlageklassen in Ländern, die sich in ihrer Entwicklung am Übergang zu einem Industrieland befinden.Der HAC-Vorstand Michael Arpe und sein Team legen das Fondsvermögen zu mindestens 51 Prozent in festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Aktien, Rohstoffe und alternative Investments in den Schwellenmärkten sowie in Anteile an Investmentfonds, die zu mindestens 51 Prozent in den Schwellenländern aktiv sind an. Unter den Zielfonds befinden sich Produkte der Star-Manager Vincent Strauss (Comgest), Anna Ho (Nestor) sowie der Manager der Templeton-Gruppe.Weitere Informationen zum Fonds gibt es hier