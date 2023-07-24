In Kooperation mit Investify HAC startet neuen Anlageservice: „Ein klassischer Robo-Advisor kam für uns nicht infrage“

HAC Vermögensmanagement hat in Kooperation mit dem Fintech Investify Tech einen neuen digitalen Anlageservice gestartet. Dabei soll es sich jedoch nicht um einen herkömmlichen Robo-Advisor handeln.

Eine Frau checkt ihr Smartphone: HAC Vermögensmanagement hat in Kooperation mit Investify eine neuen Anlageservice auf den Markt gebracht.

HAC Vermögensmanagement hat mit dem Geldanlage-Butler einen neuen digitalen Anlageservice gestartet. Als Basis dient die Plattform des Fintechs Investify-Tech. Es sei nachgewiesen, dass der Dialog mit einem Ansprechpartner die persönliche Rendite steigert, indem er hilft, Sorgen oder übermäßige Erwartungen zu mildern. „Ein klassischer Robo-Advisor, der den Anleger mit seinen Fragen und Entscheidungen dann doch wieder allein lässt, kam deshalb, für uns nicht infrage“ so Michael Arpe, Vorstandsvorsitzender und Gründer von HAC Vermögensmanagement.

Hybrides Modell der Vermögensverwaltung

Bei dem digitalen Service soll es sich demnach um ein hybrides Modell der Vermögensverwaltung handeln. „Die Kombination aus menschlicher Betreuung durch ausgebildete Vermögensverwalter und digitaler Infrastruktur ist unserer Meinung nach die Zukunft der persönlichen Vermögensverwaltung“, so Arpe weiter. Zudem setzte das Unternehmen bei ihrer neuen Plattform auf eine einfache Handhabe und Kosteneffizienz.