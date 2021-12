Händler, Stratege und Analyst GAM kombiniert Credit-Ansätze

Die Schweizer Fondsgesellschaft GAM will mit einem neuen Anlagekonzept Investoren ansprechen, die ihr Portfolio breiter diversifizieren möchten. Dazu investiert GAM an den Credit-Märkten. Droht dort eine Verschlechterung der Lage, könne dieser Bestand reduziert und eine Positionierung eingenommen werden, die von fallenden Kursen profitiert. Parallel dazu investiert die Fondsgesellschaft in als sicher geltende festverzinslichen Anlagen auf. GAM beschreibt die aus Credit-Indizes, US- und deutschen Staatsanleihen-Futures sowie Credit Default Swaps (CDS) zusammengesetzte Strategie als höchst liquide.

Der neue Ansatz sei modellgetrieben und regelbasiert und wird von den Schweizern als innovative, hoch transparente und skalierbare Anlagelösung beschrieben. Aufgrund ihrer Ausgestaltung erlaube sie einen flexiblen Einsatz sowohl als Alternative zu traditionellen Credit-Produkten wie auch als Credit-Overlay-Strategie. GAM strebt mit dem Mischkonzept über den Kreditzzyklus hinweg sowohl auf absoluter als auch auf risikoadjustierter Basis höhere Renditen als die globalen Credit-Märkte an. Gleichzeitig soll das Konzept Abwärtsrisiken mindern.

GAM kombiniert für die neue Strategie drei diversifizierte Ansätze: Tactical Credit, Directional Credit und Market Neutral Credit. Diese agierten sinngemäß wie ein Credit-Händler, ein Credit-Stratege beziehungsweise ein Credit-Analyst, beschreibt GAM den Ansatz. Diese drei Ertragssäulen böten Investoren ein deutlich breiteres und dynamischer abgestütztes Instrumentarium, um über den Zyklus hinweg nachhaltigen Mehrwert aus den globalen Credit-Märkten zu generieren.

„Anleger sind zunehmend auf der Suche nach Instrumenten, mit denen sie ihre Portfolios diversifizieren können. Die Dynamic-Credit-Strategie entspricht diesem Bedürfnis. Sie bietet Credit-Renditen, ist aber auch mit Krisenindikatoren ausgestattet, die darauf abzielen, das Credit-Risiko in schwierigen Marktlagen zu reduzieren. Das ermöglicht breiter gestreute Renditen jenseits traditioneller Credit-Allokationen“, erläutert Anthony Lawler, Co-Leiter von GAM im Unternehmensbereich Systematic.