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Christoph Rüffer hat kurz gefeiert, als Michelin ihm 2025 den lang ersehnten dritten Stern verlieh. Dann hat er weitergemacht. Jeden Abend 30 Gäste, 18 Mitarbeiter, 11 Köche. Seit über zwei Jahrzehnten dieselbe Küche, dasselbe Haus, dieselbe Logik: Handwerk schlägt Hype.



Das klingt nach einer Heldengeschichte. Ist es auch. Aber es ist vor allem eine mit einem erstaunlichen wirtschaftlichen Unterton.

Christoph Fröhlich und Malte Dreher, die Hosts des Investmentpodcasts „For Professional Investors Only", waren an einem Hamburger Aprilabend in der Küche des Haerlin dabei – bei der Kitchenparty „Night of the Stars“.



Kein Gast dieses Abends hat sich eine Karte bestellt. Man bewegt sich durch die Räume, runter in die Katakomben, rein in die Küche, wo normalerweise nur das Personal geht. Dort, wo sonst die Patisserie steht, hat man einen Chef's Table aufgebaut. Links werden Desserts portioniert, rechts wird Käse aufgeschnitten. Zwischen den Kochstationen riecht es nach Gewürzen und Champagner.

Bernard Antony präsentiert seinen Käse | Bildquelle: Vier Jahreszeiten

Was sie sehen: sechs Gastköche mit mindestens einem Michelin-Stern, Bernard Antony – 82 Jahre alt, renommiertester Käseaffineur der Welt, der auch schon für König Charles und Präsident Macron aufgeschnitten hat, und er schneidet auch an diesem Abend persönlich auf –, und einen Weinkeller mit 65.000 Flaschen auf 500 Quadratmetern, einer der drei größten Hotelweinkeller Europas.

Dort unten lagert unter anderem ein Château d'Yquem Jahrgang 1926 (mehr zu den Weinen lesen Sie hier). Chef-Sommelier Christian Scholz hat ihn einmal geöffnet, spät abends, nach Feierabend, weil ein Gast an der Bar danach gefragt hatte. Der Korken bröselte. Scholz bekam ihn trotzdem raus. Der Wein war, nach fast 100 Jahren, noch frisch.



Und mittendrin, wie immer: die Frage, wie sich das alles rechnet.

Ein Menü im Haerlin kostet 350 Euro, eine Weinbegleitung nochmal 200 Euro obendrauf. Ein Abend für zwei geht selten unter 1.000 Euro. Und trotzdem ist ein Drei-Sterne-Restaurant keine Gelddruckmaschine. Im Gegenteil: Mit dem Sprung von zwei auf drei Sternen hat das Haerlin die Platzzahl sogar reduziert. Mehr Anspruch, weniger Tische, höherer Wareneinsatz. „Ohne Hotel im Rücken oder einen Mäzen, der aus Prestigegründen Geld reinpumpt, können selbst Zwei- und Drei-Sterne-Häuser insolvent gehen“, sagt Christoph im Podcast ohne Umschweife.

Christoph Rüffer (Mitte) und das Team des Seesteg Norderney im Vier Jahreszeiten am Abend der Kitchen Party | Bildquelle: Vier Jahreszeiten

Was das Vier Jahreszeiten von vielen anderen Häusern unterscheidet: Es hat sich über Jahrzehnte als Restaurant der ganzen Stadt positioniert – nicht nur als Adresse für Hotelgäste. Vier von fünf Restaurantgästen sind Hamburger, keine Touristen. Direktor Ingo Peters, seit 1997 im Amt – in 128 Jahren gab es erst vier Direktoren –, hat das Haus zu einer Art kulinarischem Betriebssystem Hamburgs gemacht. Die Unternehmerfamilie Dohle, die das Hotel 2013 für rund 35 Millionen Euro kaufte, gab Peters dabei freie Hand. Der Seniorchef soll den Deal zwei Tage nach seinem ersten Besuch unterschriftsreif gehabt haben. Eine Entscheidung aus dem Bauch – und mit sehr langem Atem.

Zur OMR-Woche im Mai ist das Hotel wieder komplett ausgebucht. Im Weinkeller findet dann das OMR-100-Dinner statt: die 100 einflussreichsten Köpfe der deutschen Digitalwirtschaft, von Philipp Westermeyer bis Pamela Reif – nicht buchbar, nur einladbar. Für Scholz keine besondere Aufregung. Wer Gäste empfängt, die eine Magnum-Flasche Champagner mit der Armbanduhr köpfen – 4.500 Euro, EM-Sommernacht, die Uhr hat danach einen Kratzer –, den überrascht ein Tech-Milliardär nicht mehr wirklich.

Rüffer selbst hält wenig von Trends. „Kochen ist viel mehr Handwerk als Kunst“, sagt er im Gespräch mit Malte – und meint das ernst. Aufgewachsen in Essen, im Ruhrpott, hat er seine Lehrjahre bei den damals besten deutschen Köchen verbracht: Harald Wohlfahrt in der Schwarzwaldstube, Claus-Peter Lumpp im Bareiss, beide drei Sterne. Mit 26 bekam er seinen ersten eigenen Stern auf Sylt. 2002 kam er nach Hamburg – und blieb. Sein Sous-Chef Tobias Günther ist seit mehr als zwei Jahrzehnten seine rechte Hand. Gault Millau kürte ihn 2018 zum Sous-Chef des Jahres. In einer Branche, die von Fluktuation lebt, ist das fast anachronistisch.

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Abkühlung an der Alster: Im Vier Jahreszeiten wurde auch Eis serviert | Bildquelle: Vier Jahreszeiten

Michelin lobt Rüffer nicht für Experimente, sondern für das Gegenteil: Er lässt inzwischen Dinge weg. Weniger auf dem Teller, jeder Bestandteil tiefer. Das Inspektorurteil 2025 lautet: „Mit perfekten Kompositionen aus top Produkten in hervorragender Balance sind hier drei Sterne zweifelsfrei verdient." Gast-Koch Andreas Krolik vom Frankfurter Le Fleur, der Rüffer seit 2003 kennt, bringt es so auf den Punkt: „Das letzte Quäntchen, was den Unterschied von zwei auf drei Sternen ausmacht – das kann nur ein Michelin-Inspektor sagen. Und der sagt es nicht.“

Was der Abend in der Küche gezeigt hat: Hinter diesem dritten Stern steckt kein Spektakel, sondern Jahrzehnte Geduld – und ein Netzwerk, das man nicht kaufen kann. Johannes Rüsch, der das Kaviarhaus AKI seiner Familie in die vierte Generation führt, hat sein Praktikum einst bei Rüffer gemacht.

Der „Liebesknochen“ des 100/200 | Bildquelle: Vier Jahreszeiten

Thomas Imbusch, Hamburger Zwei-Sterne-Koch und Gründer des 100/200, schickte am Tag der Stern-Verleihung einen Riesenkarton Schaumwein ans Haerlin. „Wir haben uns so riesig gefreut“, sagt er. Neidisch? „Das ist doch Blödsinn. Auf gar keinen Fall.“ An diesem Aprilabend steht er in der Küche des Haerlin und serviert seinen „Liebesknochen“: pochiertes Rinderknochenmark, Konsommé, Crème fraîche – alles zusammen in einem Brandteiggebäck, dazu ein Löffel Kaviar. „Da fehlte noch ein bisschen Salz“, sagt er, „und dann haben wir gesagt: Komm, lass das Salz weg und nimm Kaviar.“ Logisch.

Dann ist da noch Robin Pietsch. Der erste Zwei-Sterne-Koch Sachsen-Anhalts, aus Wernigerode im Harz, ist an diesem Abend einer der Gastköche – und sichtlich bewegt. Er war hier zunächst als privater Gast, lange bevor er eingeladen wurde. „Das war bis jetzt das geilste Essen, was ich jemals in diesem Sternebereich hatte“, sagt er. „Und jetzt darf ich hier auf einmal hinter dem Herd mitkochen. Ich meine, wer darf so was erleben?“ Seinen einzigen vegetarischen Gang des Abends hat er bewusst gewählt: nicht als Statement, sondern als Beweis. „Man kann genauso gut vegetarisch auf die Gusche kochen wie mit einem guten Stück Fisch oder Fleisch.“

Lächelnde Sterne: Richard Rauch (links) und Robin Pietsch | Bildquelle: Vier Jahreszeiten

Aus der Steiermark angereist, mit dem Flieger am nächsten Tag zurück um 6 Uhr morgens: Richard Rauch, Zwei-Sterne-Koch aus dem österreichischen Vulkanland, der zusammen mit seiner Schwester ein Restaurant und einen eigenen Landwirtschaftsbetrieb führt – inklusive Schweinezucht. Für ihn ist dieser Abend keine Pflichtveranstaltung, sondern eine Herzensangelegenheit. „Wenn Christoph einlädt, dann kommt man“, sagt er schlicht. Was ihn antreibt, ist dieselbe Haltung, die man auch im Haerlin spürt: Tradition nicht als Museum, sondern als Fundament. „Wir brauchen nichts neu erfinden. Wir müssen nur zeigen, was wir machen.“ 24 Stunden Hamburg – und dann wieder zurück in die Steiermark. Sein Gericht fand einen guten Anklang.

Was ein Drei-Sterne-Koch in 23 Jahren lernt, warum er trotzdem nie aufgehört hat, Rinderrouladen zu üben und welche Geschichten ein Weinkeller mit 65.000 Flaschen erzählt: darüber sprechen Christoph und Malte im Podcast.