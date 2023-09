Zinsanstieg und Inflation Teure Anschlussfinanzierungen: Härtetest am Häusermarkt

Wer im Januar 2022 ein Haus oder eine Wohnung gekauft hat, hatte noch gute Chancen auf einen Immobilienkredit mit einem Zinssatz um ein Prozent. Eineinhalb Jahre später sieht die Situation völlig anders aus – nach einem Zwischenhoch von mehr als 4 Prozent haben sich die Bauzinsen zwischen 3 und 4 Prozent eingependelt. Viele potenzielle Käufer schreckt das ab, das Neukredit-Volumen ist eingebrochen. Die Zinswende trifft aber nicht nur Neukäufer, sondern auch Eigentümer, die nach Ablauf der anfänglichen Zinsbindung einen Anschlusskredit benötigen. Die Befürchtung: Viele könnten ihre Raten durch die höheren Kosten nicht mehr stemmen, im schlimmsten Fall drohe die Zwangsversteigerung.

Gefahr für knapp kalkulierte Finanzierungen

„Im Moment haben wir noch eine relativ entspannte Situation, weil der überwiegende Teil der Finanzierungen für zehn Jahre oder länger festgeschrieben ist“, beruhigt Tobias Just, Professor für Immobilienwirtschaft an der Universität Regensburg. Käufer, die nun eine Anschlussfinanzierung benötigen, müssten zwar teils etwas schlechtere Konditionen hinnehmen – allerdings noch auf moderatem Niveau. Hinzu kommt, dass Eigentümer in der Zwischenzeit bereits einen Teil des Darlehens tilgen konnten.

Probleme könnten Käufer bekommen, die sich für eine Zinsbindungsfrist von fünf Jahren entschieden haben und nun einen neuen Kredit abschließen müssen. In den meisten Fällen seien solche kurzlaufenden Finanzierungen allerdings nur eine Teillösung, schränkt Just ein. Ganz ignorieren könne man das Problem aber nicht: „Vor allem Haushalte, die ihre Finanzierung auf Kante genäht haben, könnten Schwierigkeiten bei der Anschlussfinanzierung bekommen.“

Hilfen für Eigentümer vom Staat, wie bereits vereinzelt von Politikern gefordert, hält Tobias Just aber – aus gesamtwirtschaftlicher Sicht – für nicht notwendig: „Staatliche Rettungshilfe wäre gefragt, wenn ein systemisches Risiko, also die Gefahr einer Finanz- und Bankenkrise, besteht – vergleichbar mit der Situation 2008 in den USA.“ Davon sei Deutschland aber weit entfernt. Dass es zu einer Zwangsversteigerung kommen könne, sei Teil des Anlagerisikos bei Immobilien. Dieses Risiko könne der Staat nicht gänzlich nehmen.

Auch Johannes Mayr, Chefvolkswirt beim Investmenthaus Eyb & Wallwitz, sieht aktuell keine Gefahr für einen Crash am Immobilienmarkt: Lange Laufzeiten und konservative Finanzierungen mit hohem Eigenkapitalanteil „begrenzen das Risiko sowohl aufseiten der Kreditnehmer als auch aufseiten der Banken“, schreibt Mayr in einer Analyse. Die Zahl der Zwangsversteigerungen sei daher sehr niedrig. „Selbst bei einem weiteren kräftigen Zinsanstieg wird sich daran kurzfristig wenig ändern“, meint Mayr. Das liege auch am deutlich gesunkenen Anteil von variablen Hypothekenkrediten.

Finanzierungsengpässe ab 2025 befürchtet

Mit einem Härtetest am Immobilienmarkt rechnet der Immobilienexperte ab dem Jahr 2025. Dann stehen Kredite der großen Finanzierungswelle, die es seit 2015 gab, zur Refinanzierung an. „Für das Risiko eines Immobilien-Crashs in Deutschland ist also weniger das aktuelle Zinsniveau entscheidend als vielmehr die Finanzierungskonditionen in den kommenden Jahren“, so der Volkswirt. Dass die Zinsen dann zumindest wieder etwas niedriger sind, hält Mayr aber für „sehr wahrscheinlich“.

In Deutschland bringt der Zinsanstieg Professor Just zufolge aktuell andere Probleme mit sich: Mehr Menschen drängten auf den Mietmarkt, die unter anderen Umständen gekauft hätten. Zudem werde deutlich weniger gebaut. „Dieser doppelte Effekt ist auf dem Vermietungsmarkt bereits jetzt zu spüren“, so der Experte. Durch sinkende Kaufpreise und steigende Mieten könnte allerdings „ein neues Gleichgewicht“ auf dem Immobilienmarkt entstehen, meint Just. Für Investoren wäre dann wieder eine auskömmliche Rendite drin, das würde Investitionen ankurbeln.