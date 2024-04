„Viele potenzielle Verkäufer von Bestandsimmobilien sind aber anscheinend zu keinen spürbaren Preiszugeständnissen bereit, auch wenn sie ihre Immobilien zumeist vor längerer Zeit und zu deutlich niedrigeren Preisen gekauft haben, als sie derzeit zu erzielen wären, sie also bei weiteren 'nur' auf Buchgewinne verzichten“, heißt es in der Studie. Stattdessen orientierten sich viele Eigentümer nach wie vor an den Preisen, die vor drei Jahren erzielbar waren.

Das zeigte neulich auch eine Umfrage der Bundesbank . Demnach gehen 40 Prozent der Privatinvestoren in Deutschland davon aus, dass die Immobilienpreise in den nächsten zwölf Monaten wieder steigen werden.

Bundesbank erwartet zusätzliches Korrekturpotenzial von 5 bis 10 Prozent

Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch die Bundesbank. Ihre Analysen deuten darauf hin, dass die Preise weiter sinken müssen, um wieder mit den langfristigen Bestimmungsfaktoren wie Zinsen und Einkommen im Einklang zu stehen. Das zusätzliche Korrekturpotenzial beziffern die Bundesbank-Experten auf fünf bis zehn Prozent gegenüber dem Stand vom ersten Quartal 2024.

Immobilien wieder etwas erschwinglicher © Commerzbank

Der Commerzbank zufolge dürfte sich die Preiskorrektur eher am unteren Ende des Korridors abspielen. Steigen die Einkommen weiter wie prognostiziert und bleiben die Zinsen für zehnjährige Hypothekenkredite etwa auf dem aktuellen Niveau von rund 3,5 Prozent, „würde ein weiterer Rückgang der Häuserpreise um fünf Prozent ausreichen, um zum Jahresende den Erschwinglichkeitsindex auf ein ähnliches Niveau wie 2010 zu drücken, als der Immobilienboom begann“. Hinzu kommen die aktuellen Baukosten und die Kosten für energetische Sanierungen.

Zwar haben die steigenden Einkommen und bereits gesunkenen Preise Immobilien schon etwas erschwinglicher gemacht, wie der Erschwinglichkeitsindex der Commerzbank zeigt. Doch von einer normalen Bewertung ist der Markt noch ein gutes Stück entfernt. Berücksichtigt man zudem die gestiegenen Neubau- und Sanierungskosten, erscheint nach Einschätzung der Commerzbank eher das untere Ende der von der Bundesbank genannten Spanne realistisch.

Baukosten bremsen Preisrückgänge bei Neubauten

Ein entscheidender Faktor, der die Preisentwicklung beeinflusst, sind die massiv gestiegenen Baukosten. Zwar haben sich diese zuletzt stabilisiert, von einem Rückgang kann aber keine Rede sein. Im Gegenteil: Allein die Lohnkosten dürften laut Tarifvertrag in diesem und im nächsten Jahr um mehr als zehn Prozent zulegen, wie die Commerzbank vorrechnet.

Gerade bei Neubauten engt das den Spielraum für Preissenkungen drastisch ein. Würden Verkäufer hier größere Zugeständnisse machen, drohten ihnen Verluste. „Die Anpassung wird hier weiter in erster Linie nicht über den Preis, sondern über die Menge erfolgen, also über die Anzahl an neu gebauten Häusern“, folgert die Commerzbank.

Für Käufer hat das eine klare Konsequenz: Das Angebot an Neubauten bleibt knapp und vergleichsweise teuer.

Nachfrage nach Immobilienkrediten zieht leicht an

Allerdings gibt es auch erste Hoffnungsschimmer. Laut einer aktuellen Umfrage der EZB unter Banken hat die Nachfrage nach Immobilienkrediten zuletzt wieder etwas zugelegt. „Gefragt wird danach, wie sich in den vergangenen drei Monaten die Nachfrage nach Immobilienkrediten an private Haushalte verändert habe, die per Saldo rund 46 Prozent der Banken als positiv beurteilen, nachdem in den sieben Quartalen davor die Mehrheit der Kredithäuser einen Rückgang der Nachfrage berichtet hatten“, erläutert die Commerzbank.

EZB Bank Lending Survey (BLS): Nachfrage der Haushalte in Deutschland nach Immobilienkrediten gegenüber Vorquartal, saldierte Antworten der Banken in Prozent © Commerzbank

Dennoch: Von den Niveaus vor der Zinswende ist die Nachfrage noch weit entfernt. Um ein neues Marktgleichgewicht zu finden, müssen sich die Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern weiter annähern. Das wird Zeit brauchen. Sofern es aber nicht zu einem erneuten signifikanten Zinsanstieg kommt, halten die Commerzbank-Experten eine Stabilisierung der Preise bis zum Jahresende für möglich.