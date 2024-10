Haftpflichtkasse mit zwei neuen Vorständen

Bereits im Juni gab die Haftpflichtkasse bekannt, ihren gesamten Vorstand austauschen zu wollen. Sie beendete die Verträge des Vorstandsvorsitzenden Roland Roider und seiner Vorstandskollegen Torsten Wetzel und Rolf Saalfrank vorzeitig zum Jahresende. Der Grund soll die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Führungsspitze gewesen sein. So berichtete das „Versicherungsjournal“ von Kritik an der Bilanz des bisherigen Chefs Roland Roider, an der Unternehmenskultur und den vielen Personalwechseln.

Im August gab der Maklerversicherer die Ernennung Frank Welfens zum neuen Vorstandschef bekannt. Nun hat die Haftpflichtkasse ihr Vorstandsteam mit der Ernennung zweier weiterer Vorstandsmitglieder komplettiert.

Neue Vorstände: Claus Hunold und Sascha Quillet

Stimmen die Aufsichtsbehörden zu, übernimmt Claus Hunold (51) ab dem 15. Oktober 2024 die Ressorts Vertrieb und Marketing bei der Haftpflichtkasse. Sascha Quillet (49) soll, ebenfalls ab dem 15. Oktober, den Bereich Digitalisierung & Technik leiten. Damit sei der Generationswechsel im obersten Führungsgremium abgeschlossen, heißt es von der Haftpflichtkasse.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Hunold wechselt von der Axa Deutschland, wo er seit 19 Jahren in verschiedenen Führungspositionen aktiv ist. Derzeit verantwortet er dort den Maklervertrieb für Leben, Kranken und Komposit. Weitere Stationen seiner Karriere bei der Axa war die Position als Leiter der Industriedirektion Süd sowie als Leiter der Vertriebsangebotssteuerung.

Quillet kommt von der Signal-Iduna-Gruppe, wo er seit 2020 den Bereich IT-Services leitet und maßgeblich an der agilen Transformation beteiligt war. Vor seiner Zeit bei Signal Iduna war Quillet Mitglied der Geschäftsleitung und Technologie-Chef (Chief Technology Officer) beim digitalen Multimedia-Dienstleister Swiss TXT.