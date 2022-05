Hagen Schremmer im Interview „Nachhaltigkeit verliert in der Fondsbranche nicht an Bedeutung“

DAS INVESTMENT: Herr Schremmer, was wollen Sie am deutschen Markt erreichen?

Hagen Schremmer: Deutschland ist ein erklärtes Fokusland für die BNP-Paribas-Gruppe, insbesondere im Asset Management. Entsprechend haben wir viel Kraft investiert, um hier zu wachsen – mit Erfolg. Das möchten wir so fortführen und die Entwicklung noch beschleunigen, indem wir unser Team weiter ausbauen. Zuletzt haben wir unser ETF & Index-Team mit zwei neuen Kollegen erweitert, die spezialisierte Betreuung für Private Markets etabliert. Außerdem haben wir eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die sich im ESG Advisory schwerpunktmäßig mit dem deutschen Markt und der Regulatorik dort befasst. Weitere Einstellungen sind geplant.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

Produktseitig konzentrieren wir uns klar auf unsere Stärken und wollen hier unsere Sichtbarkeit weiter erhöhen. Einer unserer Schwerpunkte sind nachhaltige Themenfonds, wo wir uns als Vorreiter sehen. Dazu zählen sehr erfolgreiche, etablierte Fonds mit Fokus auf wesentliche Megatrends wie BNP Paribas Climate Impact (ISIN: LU0406802339), BNP Paribas Smart Food (LU1165137149) oder auch BNP Paribas Aqua (LU1165135440).

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

Und auch bei nachhaltigen passiven Investments sehen wir uns in einer führenden Position: So haben wir als einziger Anbieter ETFs im Angebot, die das anspruchsvolle FNG-Nachhaltigkeitssiegel tragen. Diese Rolle als Pionier wollen wir natürlich beibehalten und noch verstärken.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

Außerdem ist der Bereich Alternative Investments beziehungsweise Private Markets für uns sehr wichtig und ein klarer Wachstumsbereich. Gerade bei Private Debt haben wir uns in den vergangenen Jahren systematisch verstärkt. Ein gutes Beispiel ist unsere jüngste Akquisition der niederländischen Dynamic Credit Group, die uns zu einem führenden Anbieter bei Dutch Mortgages macht.

Welche Meilensteine haben Sie sich persönlich gesetzt?

Schremmer: Bekanntheit und Reichweite. Wir sind der führende Asset Manager bei nachhaltigen Themenfonds, wir gehören zu den Top 3 Asset Managern in Europa bei nachhaltigen ETFs und zu den Top 2 bei Liquidity Solutions. Ich bin wirklich stolz auf das enorme Wachstum, das unser Team die letzten Jahre in Deutschland bewirkt hat. Es ist mir ein Anliegen, unsere Sichtbarkeit und die Bekanntheit nun auf die nächste Ebene zu heben.

Mein Ziel ist es, auch bei Privatanlegern eine feste Größe zu werden. Deshalb haben wir beispielsweise unser Wholesale- und ETF-Team ausgebaut und adressieren nun auch zunehmend den Retail-Markt. Und wir machen gute Fortschritte im Auf- und Ausbau von Vertriebspartnerschaften mit Banken, Versicherungen und Online-Kanälen.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist die Zusammenarbeit mit den anderen Geschäftseinheiten der BNP Paribas Gruppe. Darin sehe ich eine enorme Stärke unseres Hauses. Im Zusammenspiel haben wir die Möglichkeit, uns gegenseitig Türen zu öffnen und ganzheitliche Lösungen für unsere Kunden anzubieten. Denken Sie zum Beispiel an die komplexen Bedürfnisse von Firmenkunden. Als Lösungspartner für das Treasury kann BNP Paribas holistisch das gesamte Leistungsspektrum anbieten: Auf der einen Seite Kapitalmarkt-Transaktionen, Finanzierung und Factoring, und auf der anderen Seite Einlagen, Deposits und eben auch Money Market und Short-Duration-Fonds oder komplexere Overlay-Asset-Management-Lösungen für strategische Liquidität.

Wie gut funktioniert Ihre Strategie bisher?

Schremmer: Die viele Arbeit hat sich ausgezahlt, und mein großer Dank gebührt dem Team. Ich bin dieses Jahr zwei Jahre Deutschlandchef von BNP Paribas Asset Management und in dieser Zeit sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Wir haben unsere Assets mehr als verdoppelt und konnten zahlreiche neue Kunden gewinnen. Ganz klar, die letzten Jahre hatte die gesamte Asset-Management-Branche viel Rückenwind, aber es macht uns schon stolz, dass wir deutlich schneller wachsen als der Marktdurchschnitt.

Auch was unser Produktangebot angeht, bin ich zufrieden. BNP Paribas ist einer der Vorreiter bei der Umsetzung nachhaltiger Investments. Wir nehmen Engagement und Stewardship sehr ernst und sind seit Jahren ein sehr aktiver Investor, was uns von vielen Wettbewerbern differenziert und regelmäßig in Studien und von NGOs bestätigt wird. Zudem haben wir unser Produktportfolio ganz klar auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Über 80 Prozent unserer Publikumsfonds und ETFs entsprechen den Artikeln 8 und 9 der EU-Offenlegungsverordnung. Wichtig ist, dass wir dies nicht als Zielerreichung sehen, sondern vielmehr als dynamischen Prozess. So sind wir auch kontinuierlich in engem Austausch mit unseren Vertriebspartnern und Investoren und unterstützen, wo wir können, mit Blick auf die erheblichen Änderungen im regulatorischen Umfeld, ob SFDR oder Mifid.

Auch im Bereich der Private Markets Investments beobachte ich sehr gute Fortschritte. So konnten wir mit einigen der führenden Versicherungen in Deutschland in den letzten zwölf Monaten gemeinsame Projekte abschließen, sowohl im Bereich Infrastructure als auch bei Commercial Real Estate Debt. Und wenn ich auf die Pipeline schaue, dann macht mich das auch weiterhin sehr zuversichtlich, insbesondere auch für die Asset Klasse Dutch Mortgages, wo die ökonomischen Rahmendaten zuletzt nochmals attraktiver geworden sind.