Hagen Schremmer Deutsche AM mit neuem Deutschland-Chef

Deutsche AM hat Hagen Schremmer zum Leiter des Privatkundengeschäfts in Deutschland und Österreich ernannt. Darüber hinaus tritt Schremmer der Geschäftsführung der Deutsche AM International sowie dem Leitungsteam für EMEA & APAC bei.

Seine neue Position tritt Schremmer zum 1. Februar an. Er wird in Frankfurt tätig sein und an Thorsten Michalik berichten.

Als regionaler Leiter für globale Produkte und Lösungen war Schremmer zuletzt im Wealth Management der Deutschen AM in Deutschland aktiv. Außerdem verantwortete er den globalen Vertrieb der Vermögensberatung für Wealth Management.

Schremmer trat der Deutschen Bank im Jahr 2000 bei. Zunächst war er im Bereich Business Development & Strategy for Personal & Private Banking Europe tätig. 2002 wurde er Assistent des Vorstandsvorsitzenden und war von 2005 bis 2013 für verschiedene Vertriebsteams in Deutschland und Europa verantwortlich.