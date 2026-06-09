Die Kurse von Halbleiteraktien sind 2026 explodiert. Doch Fondsmanager Karl-Heinz Thielmann warnt: Der Markt hat dieses Muster schon oft gesehen – und es endete selten gut.

Seit einigen Monaten steigen die Kurse von Halbleiteraktien spektakulär. Der PHLX Semiconductor Sector Index legte seit Jahresbeginn bis zum 5. Juni 2026 um 72,5 Prozent zu – und ließ damit fast alle anderen Anlageklassen weit hinter sich.

Getrieben wird dieser Anstieg vom Narrativ eines KI-Superzyklus. Der Aktienmarkt erwartet in den kommenden Jahren eine rasant steigende Nutzung von KI-Anwendungen. Daraus leiten Anleger einen stark erhöhten Bedarf an Rechenzentren ab – und damit an Halbleitern aller Art. Eine schnell wachsende Nachfrage trifft auf begrenzte Kapazitäten, was den zyklischen Aufschwung befeuert. Die Auftragsbücher im Halbleitersektor sind voll; die Aktienkurse verheißen hohe Umsätze und Gewinne.

Aktuelle Bewertungen preisen dauerhaften Boom bereits ein

Doch wie lange hält der Aufschwung an? Anhänger der Superzyklus-These gehen davon aus, dass langfristig nicht nur Hyperscaler die Nachfrage treiben, sondern auch Regierungen, Universitäten und forschungsintensive Unternehmen einen riesigen ungedeckten Bedarf haben. Rohstoffengpässe und lange Vorlaufphasen bremsen zudem den Aufbau neuer Kapazitäten.

Das spiegelt sich in den Bewertungen wider. Gemessen am Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz werden die führenden Firmen des Sektors mit Werten zwischen 17 und 22 bewertet – teilweise doppelt so hoch wie bei früheren Zyklusspitzen. Ein langanhaltender Superzyklus mit dauerhaft hohen Gewinnen ist damit bereits eingepreist.

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Die Geschichte mahnt zur Vorsicht

Die Historie des Halbleitersektors spricht eher gegen als für einen langen Superzyklus. Die Branche wurde bereits mehrfach von ähnlichen Narrativen getragen – und enttäuscht.

Ob beim PC-Boom der Neunzigerjahre, der Dotcom-Blase 2000 oder dem Smartphone-getriebenen DRAM-Engpass 2016 in Verbindung mit dem ersten Krypto-Mining-Boom 2017/18: Jedes Mal erwies sich der vermeintliche Superzyklus im Nachhinein als kurzlebig. Und weil nahe dem Höhepunkt große Überkapazitäten aufgebaut wurden, fielen die folgenden Abschwünge umso heftiger aus.

Drei Gründe, warum die KI-Nachfrage überschätzt wird

Vieles spricht dafür, dass wir uns momentan der Zyklusspitze nähern. Schon bei früheren Aufschwüngen haben Branchenexperten am Top das Marktwachstum überschätzt und die Anpassungsfähigkeit der Industrie unterschätzt. Ihren heutigen Prognosen sollte man deshalb mit Skepsis begegnen.