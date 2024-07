Marcus Weyerer

Technologie ist die einzige unbegrenzte Quelle des Wachstums: Nach dem neoklassischen Solow-Wachstumsmodell hängt das langfristige Wirtschaftswachstum in einer Volkswirtschaft immer nur von drei Faktoren ab: einer wachsenden Bevölkerung, einem ansteigenden Pro-Kopf-Kapitalstock und damit steigendem Pro-Kopf-Einkommen sowie einer zunehmenden Produktivität, die in der Regel durch technologischen Fortschritt und Innovation bedingt ist.

Die ersten beiden Faktoren sind allerdings von abnehmenden Grenzerträgen betroffen und werden in entwickelten Märkten oft zu Hindernissen für das Wachstum. So ist beispielsweise zu erwarten, dass die Bevölkerungszahl der Europäischen Union innerhalb von zwei Jahren (im Jahr 2026) ihren Höchststand erreicht und dann bis zum Jahr 2100 um insgesamt 34 Millionen abnimmt („Population projections in the EU“, Eurostat, Oktober 2023). Die Bevölkerung der USA wird voraussichtlich noch bis 2070 wachsen, aber ab 2040 wird die Nettozuwanderung – höchstwahrscheinlich aus den Schwellenländern – voraussichtlich 100 Prozent des gesamten Wachstums ausmachen („U.S. Population Projected to Begin Declining in Second Half of Century“, US Census Bureau, 9. November 2023, und „The Demographic Outlook: 2024 to 2054“, Congressional Budget Office, Januar 2024).

Grafik: Bevölkerungstrends in den wichtigsten Regionen (2024 – 2100, in Millionen)

Quelle: Weltbank. 2024. Analyse von Franklin Templeton. Die Daten für die Zeit nach 2024 sind Hochrechnungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich Prognosen, Schätzungen oder Hochrechnungen als richtig erweisen .

Zum Glück für die Industrieländer ist der dritte Faktor, der technologische Fortschritt, nach wie vor eine theoretisch unbegrenzte Quelle des Wachstums.

In einem neuen Whitepaper wird die Rolle der Halbleiterindustrie als Treiber für technologische Innovation und Wirtschaftswachstum untersucht; der Schwerpunkt liegt auf der zentralen Stellung Asiens. Weyerer stellt die Komplexität der Halbleiterlieferkette dar und geht näher auf Schlüsselakteure wie Taiwan, Südkorea und Japan sowie aufstrebende Akteure wie Indien und Südostasien ein.

