Wo tun sich die nächsten Chancen in den Bereichen Halbleiter, Infrastruktur, Software, physische KI und Tokenisierung auf? BlackRock-Portfoliomanager Reid Menge gibt Einblicke.

Technologie-Fonds von BlackRock „KI ist der größte koordinierte Investitionszyklus in der Geschichte der Menschheit“

Im Interview erklärt Reid Menge, Co-Portfoliomanager der BlackRock-Fonds BGF World Technology, Next Generation Technology und AI Innovation, warum er künstliche Intelligenz als enormen Investmentcase betrachtet.

DAS INVESTMENT: Herr Menge, 2025 war ein turbulentes Jahr für Technologieaktien. Was waren die prägenden Momente?

Reid Menge: Das Jahr begann mit einem echten Schock. Das chinesische Unternehmen DeepSeek brachte ein leistungsstarkes Sprachmodell zu einem Bruchteil der üblichen Kosten auf den Markt. Dies löste erhebliche Unsicherheit aus – Investoren fragten sich, ob die enormen Infrastrukturinvestitionen noch gerechtfertigt seien.

Doch diese Bedenken erwiesen sich schnell als übertrieben. Die Nasdaq erholte sich nach dem durch Trumps Zölle ausgelösten Einbruch im April und stieg bis Jahresende um 53 Prozent. Dies war ein starkes Signal dafür, dass die fundamentalen Treiber der KI-Entwicklung intakt bleiben.

Was sehen Sie als die konkreten fundamentalen Treiber?

Menge: Es geht um das exponentielle Wachstum der Modelle und ihre Skalierbarkeit – das ist kein Hype, das sind messbare Fakten. Im Jahr 2025 verarbeitete Google 1,3 Billiarden Token pro Monat, zwanzigmal mehr als im Mai 2024. Die Fähigkeiten von KI-Systemen verdoppeln sich alle sieben Monate. Und die Nachfrage nach Rechenkapazität hält ungebremst an – Nvidia-CEO Jensen Huang hat es auf den Punkt gebracht: Die Nachfrage nach den neuen Blackwell-Chips schießt in die Höhe, und Cloud-GPUs sind ausverkauft.

Angesichts der enormen Kursgewinne von KI-Unternehmen ziehen viele Beobachter Vergleiche zur Dotcom-Blase. Ist die Analogie gerechtfertigt?

Menge: Nein, denn es gibt einen wichtigen Unterschied. In der Dotcom-Ära wurde massiv Infrastruktur geplant und aufgebaut, die weit über die tatsächliche Nachfrage hinausging. Heute ist es umgekehrt: Die Nachfrage übersteigt das Angebot strukturell. Auf Hyperscaler wie Microsoft, Meta, Alphabet und Amazon – Unternehmen mit soliden Bilanzen und stabilen Cashflows – entfallen 70 Prozent des Investitionsanstiegs. Sie finanzieren ihre Investitionen größtenteils aus dem laufenden Geschäftsbetrieb, nicht durch spekulative Schulden.

Wo sehen Sie im Halbleitersektor die größten Investitionschancen im Jahr 2026?

Menge: Die Engpässe in der Lieferkette sind gleichzeitig die größten Chancen. Im KI-Netzwerkbereich vollzieht die Branche den Übergang von zehntausend auf hunderttausend vernetzte GPUs – und möglicherweise sogar einer Million in der Zukunft. Bei dieser Größenordnung wird die Datenübertragungskapazität zwischen den GPUs, also die effektive Netzwerkbandbreite für die Cluster-Kommunikation, zur knappsten Ressource. Die Vernetzung von 100.000 GPUs erfordert rund 500.000 optische Verbindungen. Jeder Transceiver enthält typischerweise acht Laser – die Hersteller kommen mit der Produktion schlicht nicht nach. Dies ist ein strukturelles Ungleichgewicht, das sich nicht schnell beheben lässt.

Dasselbe gilt für Speicherchips: Die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich, und neue Kapazitäten erfordern eine Vorlaufzeit von sechs bis neun Monaten. Dies sind goldene Zeiten für Speicherchiphersteller – mit hoher Nachfrage, begrenztem Angebot und diszipliniertem Kapitalmanagement.

Das klingt nach einer Fortsetzung des reinen KI-Infrastrukturthemas. Wann kommt die Anwendungsebene ins Spiel?

Menge: Sie ist bereits auf dem Weg: Wir erleben einen grundlegenden Umbruch im Softwaresektor. Das klassische SaaS-Modell – mehr Mitarbeiter benötigen mehr Lizenzen – wird durch KI auf den Kopf gestellt. Unternehmen erreichen heute mehr mit weniger Personal. Dies verlagert den Mehrwert weg von nutzerbasierten Preismodellen hin zu Automatisierung und messbaren Ergebnissen.

Im Internet beobachten wir die Entstehung von agentenbasiertem Handel: KI-Agenten, die eigenständig Einkäufe tätigen, Preise vergleichen und Zahlungen autorisieren. Morgan Stanley schätzt, dass dieser Trend den E-Commerce-Umsatz in den USA bis 2030 um 50 bis 100 Milliarden US-Dollar steigern könnte.

Der Begriff „physische KI“ wird heutzutage häufig verwendet – was bedeutet er?

Menge: Wir treten in eine neue Phase ein: KI verlässt den digitalen Raum und entfaltet ihre Wirkung in der realen Welt. Autonomes Fahren ist das greifbarste Beispiel – führende Systeme sind unter vergleichbaren Bedingungen bereits fünf- bis zehnmal sicherer als menschliche Fahrer. Die entscheidende Frage ist nicht mehr ob, sondern wie schnell die Skalierung gelingen wird.

Ähnlich verhält es sich in der Robotik: Ein humanoider Roboter, der zwischen 20.000 und 30.000 US-Dollar kostet und rund um die Uhr arbeiten kann, amortisiert sich innerhalb kurzer Zeit. Das ist bereits heute wirtschaftlich attraktiv, auch wenn vollständige Zuverlässigkeit noch aussteht.

Welche Rolle wird die Tokenisierung künftig spielen?

Menge: Bisher war es so: Eine Kreditkartentransaktion überträgt die Daten sofort, aber der eigentliche Werttransfer dauert zwei bis drei Tage. Die Tokenisierung beseitigt diese Verzögerung. Die nächste Welle wird Anleihen und Geldmarktfonds erfassen, bevor letztendlich auch Aktien tokenisiert werden.

Ihr abschließendes Fazit für Anleger?

Menge: Für Anleger stellt sich heute nicht mehr die Frage, ob KI Branchen transformieren wird, sondern wie man sich in einer Welt positioniert, in der KI eine transformative Kraft ist, die eine Vielzahl von Industriezweigen erfasst. KI ist die prägende technologische Revolution unserer Zeit, und wir befinden uns inmitten des größten koordinierten Investitionszyklus in der Geschichte der Menschheit. Dies schafft ein außerordentlich chancenreiches Umfeld für fundamentale Investoren mit tiefem Branchenwissen.

