Die Halbleiterindustrie steht im Zentrum technologischer Innovationen und geopolitischer Spannungen. Von Smartphones bis hin zu Kühlschränken – kaum ein Gerät kommt heute ohne diese winzigen, aber mächtigen Chips aus. Doch wie entwickelt sich dieser Sektor angesichts globaler Herausforderungen und neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz? Um einen tieferen Einblick in die Dynamiken und Zukunftsaussichten der Halbleiterbranche zu gewinnen, sprachen wir mit Yan Taw Boon, Head of Thematics Asia bei Neuberger Berman. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Mikrochip-Designer und seinem fundierten Wissen über die asiatischen Märkte bietet Boon eine einzigartige Perspektive auf die Entwicklungen in diesem kritischen Industriezweig. Im folgenden Interview teilt Yan Taw Boon seine Einschätzungen zu den aktuellen Trends, geopolitischen Einflüssen und zukünftigen Chancen in der Halbleiterbranche. Er beleuchtet die Rolle Asiens als Zentrum der Halbleiterproduktion, diskutiert potenzielle Risiken und gibt Ausblicke auf die nächste Generation von Halbleitertechnologien. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos , um diesen Artikel lesen zu können. Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei. KOSTENLOS ANMELDEN

Die Halbleiterindustrie steht im Zentrum technologischer Innovationen und geopolitischer Spannungen. Von Smartphones bis hin zu Kühlschränken – kaum ein Gerät kommt heute ohne diese winzigen, aber mächtigen Chips aus. Doch wie entwickelt sich dieser Sektor angesichts globaler Herausforderungen und neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz? Um einen tieferen Einblick in die Dynamiken und Zukunftsaussichten der Halbleiterbranche zu gewinnen, sprachen wir mit Yan Taw Boon, Head of Thematics Asia bei Neuberger Berman. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Mikrochip-Designer und seinem fundierten Wissen über die asiatischen Märkte bietet Boon eine einzigartige Perspektive auf die Entwicklungen in diesem kritischen Industriezweig. Im folgenden Interview teilt Yan Taw Boon seine Einschätzungen zu den aktuellen Trends, geopolitischen Einflüssen und zukünftigen Chancen in der Halbleiterbranche. Er beleuchtet die Rolle Asiens als Zentrum der Halbleiterproduktion, diskutiert potenzielle Risiken und gibt Ausblicke auf die nächste Generation von Halbleitertechnologien.

DAS INVESTMENT: Wie hat sich die Bedeutung von Halbleiterchips für die Weltwirtschaft in den letzten Jahren verändert? Und was macht die Halbleiterindustrie zu einem so spannenden Bereich für Investoren? Yan Taw Boon: Halbleiter sind heute in fast allen Geräten zu finden. Der strukturelle Anteil von Halbleitern in der Weltwirtschaft ist stark gestiegen, da sie die Grundbausteine für alle intelligenten Geräte sind. Die geopolitische Bedeutung unserer Branche wurde besonders während der Chip-Knappheit in der Covid-19-Pandemie deutlich. Was würden Sie Leuten sagen, die befürchten, dass Halbleiter die nächste Dotcom-Blase sein könnten? Boon: Die aktuellen Bewertungen sind im Vergleich zur Dotcom-Ära viel vernünftiger. Unternehmen wie Nvidia werden heute zu deutlich niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnissen gehandelt als vergleichbare Unternehmen während der Dotcom-Blase.