DAS INVESTMENT: Herr Hagen, was sollten Anleger über die aktuelle globale Lage wissen? Wohin dürften sich die Zinsen in den USA und Europa entwickeln?

Norbert Hagen: Der Blick auf die aktuellen Fundamentaldaten und die Kursentwicklung an den Börsen hilft hier nur eingeschränkt weiter. Relevanter ist die Entwicklung der 10-jährigen Renten. Wenn wir uns die 10-jährigen Bundesanleihen anschauen, haben wir derzeit das Märzhoch wieder erreicht. Auch die Treasuries in den USA spiegeln dieses Bild: Derzeit steigen die Zinsen, da die Inflation infolge höherer Ölpreise anzieht.

Es stellt sich die Frage, wie lange dieser Effekt anhält. Der Blick auf die Terminmärkte beim Öl zeigt: Ende März signalisierte die Kurve mit den zukünftigen Preisen einen Backwardation-Trend – also niedrigere Preise in der Zukunft als in der Gegenwart –, wobei die Terminstruktur bis auf rund 50 US-Dollar pro Barrel WTI abfiel. Die Marktteilnehmer gingen folglich zunächst davon aus, dass die Iran-Auseinandersetzung bald enden und der Ölpreis deshalb zusammenbrechen würde.

Doch aktuell hat sich die Terminmarktkurve nach oben verschoben. Derzeit haben wir einen Ölpreis von 110 bis 120 US-Dollar. Für September 2026 wird ein Ölpreis von 70 US-Dollar erwartet, für Oktober 86 US-Dollar. Auch für Januar 2027 wird mit 79 US-Dollar ein hoher Preis aufgerufen. Folglich hat sich die Einschätzung der Iran-Krise fundamental verändert. Das Bild hat sich komplett verschoben – hin zur Erwartung höherer Ölpreise und damit höherer Inflation und steigenden Zinsen.

Es sieht also eher nach anziehenden Zinsen aus.

Hagen: Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Langlaufende Anleihen dürften dann unter Druck kommen, während sich kurzlaufende Anleihen im Vergleich robuster entwickeln. Für Aktien gilt: Steigende Zinsen – fallende Aktien, sinkende Zinsen – steigende Aktien.

Viele Anleger interessieren sich angesichts des aktuellen Marktumfelds besonders für defensive Strategien. Welche Fixed-Income-Strategien könnten sich jetzt anbieten?

Hagen: Das aktuelle Marktumfeld ist insgesamt heterogen, weshalb sich keine pauschale Aussage über die defensive Strategie treffen lässt. Im Fixed-Income-Bereich kommt es derzeit stark auf die jeweilige Zinsstruktur, die Duration und die Bonität an – klassische defensive Anleihenstrategien können hier Stabilität bieten, sind aber selektiv zu betrachten.

Im Aktienkontext zeigt sich hingegen ein differenzierteres Bild: Der IT-Sektor ist beispielsweise nur indirekt von Rohstoffpreisen wie Öl betroffen, während zyklischere Bereiche wie der Automobilbau oder die Basisindustrie – also Branchen, die Vorprodukte und Grundmaterialien liefern – deutlich stärker auf konjunkturelle und energiepreisbedingte Schwankungen reagieren.

Welche Optionen haben Fixed-Income-orientierte Anleger aktuell?

Hagen: Wegen der wahrscheinlich steigenden Zinsen macht es jetzt nicht unbedingt Sinn, verstärkt Fixed-Income-Produkte ins Portfolio zu buchen. Denkbar wäre die Bevorzugung von Anleihenfonds mit Laufzeiten bis zu drei Jahren, denn Kurzläufer weisen eine geringere Zinssensitivität auf. Interessant sind bei steigenden Zinsen vor allem marktneutrale Fonds, die Einnahmequellen haben, die nicht mit der Kursrichtung korreliert sind. Unser im Zinstief aufgelegter Fonds Abaki Fixed Income Convexity - R (ISIN: DE000A40RCU9) beispielsweise setzt auf Anleihen aus NRW, Frankreich und Österreich mit ultralanger Laufzeit – 100-jährige Staatsanleihen – mit bester Bonität. Wenn der Zins 1 Prozent steigt, fällt die Anleihe weniger, als wenn der Zins 1 Prozent fällt. Mit Optionsstrategien oben drauf lassen sich – ohne das Risiko auszuweiten – Zusatzeinnahmen erzielen.

Wie können Anleger jetzt die Aktienseite spielen?

Hagen: Für Aktien gilt: Wir bewegen uns zwar in einem Umfeld von versteckten Risiken, aber die Märkte zeigen eine auffallende Resilienz. Es ist überraschend, dass der Dax zwei Monate nach dem Beginn des Iran-Kriegs bei über 24.000 Punkten steht. Dennoch haben wir Aktien derzeit untergewichtet. Wir wissen nicht, wie das Kräftemessen zwischen Iran und USA-Israel ausgeht. Wir warten auf ein Signal von der Ölseite. Sollte der Ölpreis weiter steigen, kann es aktienseitig bitterböse in die falsche Richtung gehen. Ansonsten sind wir der Meinung, dass wir in Europa eine gute Basis durch das für die Infrastrukturmaßnahmen bereitgestellte Geld haben. Hier ist Luft nach oben – und zwar möglicherweise mehr als in den USA.

Erstaunlicherweise zeigen sich US-Aktien ebenfalls viel resilienter als man sich es angesichts der Lage vorstellen würde. Natürlich verfügen die Amerikaner über eigene Rohstoffe und sind daher in vielerlei Hinsicht autark. Vor allem der IT-Sektor treibt die solide Indizes-Performance. Der weltweite Ausbau der Halbleiterproduktion dreht weiter auf Hochtouren – allerdings halten wir die Kurse bereits für sehr weit gelaufen.

Software-Aktien hingegen sind über die vergangenen Monate stark gefallen. Wie ist Ihr Eindruck? Könnte es sich angesichts der stark unter Druck geratenen Kurse jetzt um überverkaufte Werte handeln?

Hagen: Jüngste Quartalszahlen der Hyperscaler Alphabet, Amazon und Meta zeigen: Sie sind besser als erwartet ausgefallen. Das heißt nichts anderes, als dass die Musik hier nach wie vor spielt. Der Blick auf die schwächelnden Software-Aktien, die im Zuge einer Marktrotation Federn lassen mussten, ist tatsächlich interessant. Software-Aktien wie Microsoft, SAP und Salesforce haben ein relativ breites Geschäft, die Cloud-Erlöse liegen weltweit nach wie vor voll im Trend. Und Copilot steht bei Microsoft nicht für ein einzelnes Produkt, sondern für eine ganze Familie von KI-gestützten Assistenten, die direkt in die Software integriert sind – von Office-Anwendungen bis zur Softwareentwicklung.

Es ist unwahrscheinlich, dass KI das breit gestaffelte Geschäftsmodell von Software-Anbietern ausbremsen sollte. Für Unternehmen wie Microsoft wirkt künstliche Intelligenz derzeit weniger als Risiko, sondern vielmehr als Beschleuniger und Verstärker des bestehenden Geschäftsmodells. Die neueste Version von ChatGPT – 5.5 – ist in den Anwendungen von Microsoft, einem zentralen Technologiepartner vom ChatGPT-Anbieter OpenAI, integriert.

Entscheidend ist letztlich, so wird in den aktuellen Debatten deutlich, wie gut es gelingt, KI in Produkte, Plattformen und Preismodelle einzubinden?

Hagen: OpenAI verdient mit ChatGPT nur wenig Geld. Der wirkliche Profiteur ist Microsoft. Anleger brauchen bei Software-Aktien ein wenig Stehvermögen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir bei Software-Aktien noch tiefere Kurse sehen werden. SaaS-Anbieter mit starkem Cloud-Segment sorgen dafür, dass die Arbeitsprozesse ihrer Nutzer effizient, regelkonform und reibungslos ablaufen.

Lassen Sie uns kurz über den Cybersecurity-Schwerpunkt von ICM Investmentbank sprechen. Warum schwächeln Cybersicherheits-Aktien derzeit? Inwieweit besteht Aufwärtspotenzial?

Hagen: Endanwender haben die Cybersecurity-Thematik kaum mehr im Griff. Es braucht sichere Strukturen, sichere Systeme. Es ist auch bei diesen Aktien an der Zeit, dass eine Konsolidierung einsetzt. Unser Cybersecurity-Fonds, der Cybersecurity Leaders R (ISIN: DE000A3D0588), hat einen Spezialisten als Asset Manager: Er kommt aus dem IT-Sicherheitssektor und hört in gewisser Hinsicht das Gras wachsen. Er sieht, welcher Player die Nase vorn hat – wesentlich früher als viele andere Marktteilnehmer.

ICM gehört laut „Wirtschaftswoche“ zu den TOP 10 der performancestärksten Geldmanager über fünf Jahre. Welche Stellschrauben haben hierfür den Ausschlag gegeben?

Hagen: Zunächst einmal: Die Menschen, die an den Stellhebeln sitzen, müssen für ihre Aufgaben brennen.

Wir haben elf Strategien, die sich entweder in Fonds oder in Direktinvestments wiederfinden. Diese inhaltliche Spezialisierung spiegelt sich auch in der Organisation wider: Arbeitsteilung ist bei uns ein zentrales Prinzip. Unsere 30 bis 35 Mitarbeitenden arbeiten jeweils in festen Zweierteams in den einzelnen Strategien; das heißt, um ein Aktienportfolio mit jeweils ungefähr 15 Werten kümmern sich zwei Mitarbeiter. Diese entscheiden auch, welche Liquidität sie halten. So kann unser Mischfonds Leonardo UI (ISIN: DE000A0MYG12) mit den vier Anlagegattungen Aktien, Staatsanleihen, Rohstoffe und Cash eine Aktienquote von 0 oder 100 Prozent haben.

Die Performance wird maßgeblich durch die spezialisierte, detailorientierte Steuerung der einzelnen Strategien durch unsere Spezialisten geprägt – dazu zählen unter anderem der Cybersecurity Leaders, die marktneutrale Strategie Abaki Fixed Income Convexity - R (ISIN: DE000A40RCU9), der stark Fixed-Income-lastige Abaki UI - P (ISIN: DE000A3D9G10) sowie der Schwellenländerfonds Alexander von Humboldt (AvH) AvH Emerging Markets Fonds UI AK A (ISIN: DE000A1145F8). Bei Letzterem ist interessant: Der Fonds korreliert kaum mit Industrieländer-Indizes. Wenn diese deutlich nachgeben, werden die Werte im Fonds kaum in Mitleidenschaft gezogen – die Korrelation liegt bei lediglich 10 Prozent. Unsere Kunden schätzen die leistungsstarken, passgenauen Lösungen, die wir ihnen auf Basis unserer elf strategischen Bausteine bieten.

ICM InvestmentBank gilt mit 500 Millionen Euro AuM als Fondsboutique. Wie ist es gelungen, Michael Klawitter von der DekaBank – mit einem verwalteten Vermögen im dreistelligen Milliardenbereich – als Chefvolkswirt zu gewinnen?

Hagen: Lassen Sie mich dazu seine Worte zitieren: Nach Jahrzehnten auf der Sell-Side in großen Organisationen sei es für ihn erfrischend, in einem agilen Umfeld zu arbeiten, wo Ideen schnell umgesetzt werden. Sehen Sie: Während ein Analyst Ideen generiert, trifft der Portfoliomanager die finalen Entscheidungen – der Analyst sieht dann die Auswirkungen der Thesen erst in der finalen Performance. Manche Analysten drängt es, mit ihren Marktideen näher an der Buy-Side zu sein. Im Klartext: Unser neuer Kollege Klawitter wollte endlich auch mal ans Lenkrad.

Zur Person Dr. Norbert Hagen Dr. Norbert Hagen ist Vorstandsvorsitzender der ICM InvestmentBank AG, die 1999 als Buyout der HypoVereinsbank-Gruppe gegründet wurde und rund 500 Millionen Euro an Kundengeldern verwaltet. Unter seiner Führung wurde das Haus vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Titel „Beste Vermögensverwalter“ im Segment der performancestärksten Geldmanager über fünf Jahre („Wirtschaftswoche“) sowie Top-Auszeichnungen für den Mischfonds Leonardo UI (Institut für Vermögensaufbau, Monatsmagazin „€uro“)

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