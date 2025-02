Lars Hertwig leitet künftig kommissarisch den Vertrieb der Hallesche Krankenversicherung. Er folgt auf Alexandra Markovic-Sobau, die das Unternehmen Richtung Signal Iduna verlässt. Seinen neuen Posten tritt er am 1. April an.

In seiner neuen Position berichtet Hertwig direkt an Frank Kettnaker, Vertriebsvorstand der ALH-Gruppe, zu der die Hallesche gehört. Von diesem war erst Ende vergangener Woche der Wechsel in den Ruhestand zum Jahresende bekannt gegeben geworden. Wie es mit dem 54-jährigen Hertwig weitergeht, dürfte von den Plänen des kommenden Vertriebsvorstands Christian Pape abhängen, der von der Axa kommt.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Versicherungs-Newsletter bleiben Sie auf dem neuesten Stand im Bereich Assekuranz. Jetzt gratis abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Hertwig arbeitet seit zehn Jahren im Vertrieb der Hallesche und leitete zuletzt drei Jahre das Kompetenzcenter Partner & Kooperationen. Davor war er als Bezirksdirektor der Vertriebsdirektion Mitte und West für den Versicherer tätig. Vor seiner Zeit bei der Halleschen war Hertwig elf Jahre lang Prokurist und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei Jung, DMS & Cie.