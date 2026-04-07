Der KI-Boom treibt die Nachfrage nach Energie und Metallen. Wie Anleger davon profitieren und ihre Abhängigkeit von Tech-Werten reduzieren können, erklärt Mirko Kohlbrecher.

Netzausbau, gesicherte Kapazität, Speicher und langfristige Abnahmeverträge werden zu investierbaren Engpassleistungen, die im KI-Umfeld stärker nachgefragt werden.

Die KI-Revolution wird an der Börse häufig entlang von Produkten und Services wie Halbleiter, Plattformen und Software bewertet. In der Realwirtschaft muss die notwendige Rechenleistung jedoch gebaut, versorgt und betrieben werden. Energie, Netzverfügbarkeit, Rohstoffe und Co. werden damit zu Engpassfaktoren, an denen sich Nachfrage und Investitionsbudgets materialisieren.

Wer Portfolios gegen die Risiken einer stark konzentrierten und schwankungsreichen KI-Bewertung absichern will, kann deshalb außerhalb der klassischen „KI-Gewinner“ nach Ertragsquellen suchen, die an diese physischen Voraussetzungen geknüpft sind. Der Begriff „Halo-Trade“ („Heavy Assets, Low Obsolescence“/„hohe Anlagen, geringes Obsoleszenzrisiko“) beschreibt in diesem Zusammenhang, wie Kapital in Vermögenswerte gelenkt wird, die im Schatten der KI-Investitionen stabile Cashflows generieren, weil sie auf schwer ersetzbarer Infrastruktur, Regulierung oder grundlegender Konsumnachfrage beruhen.

Der „Halo“ („Heiligenschein“) liegt darin, dass die KI-Welle indirekt Nachfrage erzeugt, ohne dass das Geschäftsmodell dieser „Halo“-Unternehmen selbst von KI ersetzt werden kann oder mit jeder KI-Produkteinführung veraltet.

Physische Engpassfaktoren als Investmenttreiber

Energieversorger stehen in diesem Zusammenhang weit oben, weil sie zwei Eigenschaften kombinieren:

planbare Ertragsmechanik

strukturelles Nachfrageargument

Der zentrale Punkt ist nicht der kurzfristige Strompreis, sondern Lieferfähigkeit. Netzausbau, gesicherte Kapazität, Speicher und langfristige Abnahmeverträge werden zu investierbaren Engpassleistungen, die im KI-Umfeld stärker nachgefragt werden.

Regulatorische Rahmenbedingungen und Kapitalkosten bleiben der bestimmende Hebel, ob das erwartete Wachstum tatsächlich in stabile Renditen übersetzt wird. Gerade steigende Zinsen oder Refinanzierungskosten können hier Bewertungsniveaus und Projektwirtschaftlichkeit spürbar beeinflussen.

Stabile Cashflows jenseits technologischer Disruption

Ein zweiter Baustein sind Basiskonsumgüter. KI kann Prozesse effizienter machen und die Kostenbasis verbessern, sie entzieht aber nicht den Bedarf an Produkten des täglichen Lebens. In Portfolios liefern Unternehmen aus dem Staples-Segment häufig Cashflows, die weniger von technischer Obsoleszenz abhängen, sondern von Distribution, Markenstärke und Preisdurchsetzung. Gerade global aufgestellte Konsumgüterkonzerne zeigen historisch stabile Margenprofile und eine vergleichsweise geringe Volatilität der Cashflows. Im Vergleich zu hoch bewerteten Wachstumsnarrativen ist die Ertragslogik in der Regel nachvollziehbarer und stärker am operativen Geschäft verankert.

Diversifikation und Portfolio-Implikationen

Rohstoffe ergänzen diesen Ansatz, weil die KI-Investitionen physische Inputs binden. Stromerzeugung, Netze, Rechenzentren und Fertigungskapazitäten benötigen Metalle, Chemikalien und Energie. Rohstoffe verhalten sich jedoch nicht wie Qualitätsaktien; die Preisdynamik ist zyklisch, und die Angebotsreaktion kann verzögert, aber spürbar sein. Der Nutzen liegt vielmehr in der Diversifikation, insbesondere wenn Rohstoffe als Inputkosten in anderen Sektoren auf die Margen drücken und dadurch Korrelationen im Depot verändern.

Infrastruktur verbindet dabei viele Elemente des Halo-Gedankens. Mautstraßen, Häfen, Schienennetze, Stromnetze und ausgewählte Versorgungsinfrastruktur sind kapitalintensiv, schwer replizierbar und oft über Konzessionen oder regulierte Mechanismen abgesichert. Erträge hängen hier stärker an Auslastung, Vertragsstruktur und Finanzierungskosten als an kurzfristigen Modetrends. Gerade deshalb ist die Analyse der Verschuldung, der Laufzeiten und der Preisformeln entscheidend, weil der Bewertungshebel in der Refinanzierung liegt.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Implikationen fürs Portfolio ergeben sich aus der Trennung von Ertragsquellen. Ein Halo-Korb aus Versorgern, Basiskonsumgütern, Rohstoffen und Infrastruktur kann die Abhängigkeit von einem eng gefassten KI-Narrativ reduzieren und zugleich an der Investitionswelle partizipieren, die KI in der realen Welt auslöst. Der Nutzen entsteht nicht durch Etiketten, sondern durch Konstruktion: Zielgewichte, Risikobudgets und ein konsistenter Prozess verhindern, dass sich neue Klumpenrisiken aufbauen. In einem Markt, in dem Konzentration lange gut gehen kann und dann abrupt umschlägt, ist diese Disziplin ein eigenständiger Renditefaktor.