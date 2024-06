Artikel hören EZB vor Zinswende Müßiggang ist aller Laster Anfang Die Audioversion dieses Artikels wurde künstlich erzeugt.

Teilen

EZB vor Zinswende Müßiggang ist aller Laster Anfang

Die Europäische Zentralbank macht sich zins-locker. Nach der Zinssenkung im Juni könnten noch in diesem Jahr zwei weitere folgen, obwohl die EZB an ihrem Inflationsziel gescheitert ist. Was droht, wenn die Währungshüter zu wenig autoritär sind, erklärt Robert Halver.