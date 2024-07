Angesichts der unklaren künftigen Zinspolitik in den USA sowie problematischen politischen Verhältnisse in wichtigen europäischen Ländern sind heftige Herbststürme auf den Finanzmärkten nicht ausgeschlossen. Robert Halver prognostiziert die Sturmstärke.

Jetzt in der Sommerzeit genießen viele ihren Urlaub, die Ruhe und Entspannung. Und danach? Beginnen dann an den Börsen die Herbststürme? Denn es stehen pikante Ereignisse an.

Zunächst die ewige Frage, wann, wie viel und ob die Fed auf den Zinssenkungspfad einschwenkt. Und so mancher sorgenvolle Anlegerblick fällt auf die US-Präsidentenwahl und die schwierigen politischen Verhältnisse in Europa, unter anderem in Frankreich.

Robert Halver leitet die Kapitalmarktanalyse der Baader Bank in Frankfurt und ist damit für die Einschätzung der internationalen Finanzmärkte zuständig. Der erfahrene Kapitalmarkt- und Börsenkommentator ist durch seine regelmäßigen Medienauftritte bei Fernsehsendern und Radiostationen einem breiten Anleger- und Finanzpublikum bekannt.