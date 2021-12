Sabine Groth 20.06.2008 Lesedauer: 1 Minute

Hamburg Trust shoppt in Melbourne

Hamburg Trust hat eine 50-Prozent-Beteiligung am Shopping Center Dandenong Plaza in Melbourne erworben. Sie soll noch in diesem Jahr in einen geschlossenen Fonds eingebracht werden. Der Shopping Edition wird ein reiner Eigenkapitalfonds, auch auf Objektebene gibt es kein Fremdkapital. Das Fondsvolumen liegt bei 160 Millionen Australische Dollar (knapp 100 Millionen Euro).