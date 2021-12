Hamburg Trust startet US-Immobilienfonds

Hamburg Trust hat den Vertrieb seines vierten US-Immobilienfonds gestartet. Mit dem Finest Selection 3 sollen Anleger in Premium-Büroimmobilien an erstklassigen Standorten Städte New York, Washington, D.C. und San Francisco investieren können.Wie auch bei den anderen US-Fonds wird Hamburg Trust die Auswahl und Verwaltung der Immobilien von der Paramount Group erledigen lassen. Denn der Finest Selection 3 wird sich an dem Paramount Group Real Estate Fund VII-H beteiligen, an dem sich weitere internationale Investoren beteiligen. Die Paramount Group selbst ist als Unternehmen seit fast 45 Jahren auf dem US-Immobilienmarkt tätig und gehört der Otto-Familie.Das Volumen des reinen Eigenkapital-Fonds soll 21,8 Millionen US-Dollar (16,4 Millionen Euro) zuzüglich drei Prozent Agio betragen. Die Laufzeit des Finest Selection 3 beträgt 10 Jahre, die Mindestanlagesumme liegt bei 300.000 US-Dollar. Angestrebt wird eine Vorsteuer-Rendite von jährlich 10 Prozent.„Wir ermöglichen vermögenden Privatanlegern einen Einstieg in den US-Immobilienmarkt über einen Partner und mit einem hohen Chancen-Risiko-Profil, welche normalerweise nur institutionellen Investoren zur Verfügung stehen“, erläutert Dirk Hasselbring, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hamburg Trust.