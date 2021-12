Hamburger Emissionshaus baut Bankzentrale

Das Hamburger Emissionshaus Paribus Capital platziert seinen geschlossenen Immobilienfonds Paribus Teambank Nürnberg. Mit diesem können sich Anleger an der neu zu errichtenden Unternehmenszentrale der Teambank in Nürnberg beteiligen. Die Immobilie wird voraussichtlich im Oktober 2014 fertiggestellt und für 20 Jahre an die Teambank vermietet. Anschließend bekommt die Mieterin die Möglichkeit, den Vertrag zweimal um je fünf Jahre zu verlängernDer Fonds hat ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 54 Millionen Euro und einen Eigenkapitalanteil von gut 53 Prozent. Insgesamt sollen 28,9 Millionen Euro plus Agio bei Anlegern platziert werden. Das Fremdkapital in Höhe von 25 Millionen Euro bekommt der Fonds für eine Laufzeit von zehn Jahren zum nominalen Zinssatz von 3,8 Prozent, bei annuitätischer Tilgung von 1 Prozent pro JahrDie jährlichen Auszahlungen sind erstmalig ab dem Jahr 2015 mit 5,5 Prozent des eingezahlten Nominalkapitals geplant. Ab dem Jahr 2022 sollen diese auf 6 Prozent steigen.Der Verkauf der Fondsimmobilie ist für Ende des Jahres 2025 geplant. Dabei ist die Auszahlung von 105,58 Prozent des eingezahlten Nominalkapitals vorgesehen, die den Verkaufserlös einschließt. Die Mindestanlagesumme beträgt 10.000 Euro plus 5 Prozent Agio. Anleger, die bis zum 31. Dezember 2013 beitreten, haben Anspruch auf einen Frühzeichner-Ergebnisvorab in Höhe von anteilig 6 Prozent auf den Veraufserlös, das mit den Einnahmen aus der Veräußerung zur Auszahlung kommt.Die Teambank als Mieterin gehört seit 2003 mehrheitlich der DZ Bank und ging 2007 aus der Norisbank hervor. In der Zentrale und ihren deutschlandweit 52 Niederlassungen beschäftigt die Teambank gut 1.000 Mitarbeiter und betreut zirka 565.000 Kunden. Außerdem kann sie auf die rund 10.000 Vertriebsstellen der genossenschaftlichen Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland und Österreich zurückgreifen. Die Teambank hat sich vor allem auf Ratenkreditprodukte spezialisiert, die unter der Marke easycredit vertrieben werden.