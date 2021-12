Provinzial-Konzerntochter Hamburger Feuerkasse mit neuen Vorständen

Jörg Bolay tritt zum 1. Januar 2021 dem Vorstand der Hamburger Feuerkasse, einer Tochter des Provinzial Konzerns bei. Bolay kommt von der Zurich Gruppe, wo er zuletzt das Underwriting verantwortete. Davor war er unter anderem bei der Allianz tätig.



Neben seiner Funktion als Vorstandsmitglied der Hamburger Feuerkasse wird Bolay neuer Generalbevollmächtigter Privatkunden im Komposit-Ressort des Provinzial Konzerns.



Ebenfalls zum 1. Januar 2021 steigt Uwe Honschopp in den Vorstand der Hamburger Feuerkasse auf. Honschopp ist derzeit Generalbevollmächtigter Politik & Öffentlichkeitsarbeit bei der Provinzial Nord Brandkasse in Kiel.



Konzernchef Wolfgang Breuer ist neuer Aufsichtsratsvorsitzenden der Hamburger Feuerkasse.



Mitte Juli 2020 schlossen sich der Provinzial Nordwest und der Provinzial Rheinland zum Provinzial Konzern zusammen. Der fusionierte Konzern gehört nach eigenen Angaben mit Beitragseinnahmen von deutlich über sechs Milliarden Euro zu den zehn größten Versicherungsgruppen in Deutschland.