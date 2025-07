Via WhatsApp teilen

Per E-Mail versenden

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Aktualisiert am: 28. Juli 2025

Mutmaßlicher Anlagebetrüger in Hamburg verhaftet

Neue Informationen im Fall des mutmaßlich betrügerischen „Finanzmaklers“, der vor rund einer Woche in Hamburg festgenommen wurde: Der 60-Jährige soll sein Investmentangebot als Schneeballsystem aufgebaut haben, wie die Polizei der Hansestadt auf Anfrage von DAS INVESTMENT mitteilt.

Am Wochenende vor rund einer Woche hatte die Hamburger Polizei einen 60-jährigen Mann im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, gutgläubige Anleger um eine Summe von insgesamt 8,6 Millionen Euro gebracht zu haben – indem er eine Art Schneeballsystem betrieb.

Schon im September 2024 hatten Ermittler des Fachkommissariats für spezielle Wirtschaftsdelikte sowohl die Hamburger Wohnung des Verdächtigen als auch eine Zweitwohnung im rheinland-pfälzischen Schalkenbach durchsucht. Bereits zu diesem Zeitpunkt bestand der Verdacht auf gewerbsmäßigen Finanzbetrug.

Laut Polizeiangaben soll der als „Finanzmakler“ auftretende Tatverdächtige bis September 2024 mehrere Investoren mit attraktiven Renditeversprechen dazu verleitet haben, rund 4,8 Millionen Euro anzulegen. Die polizeilichen Durchsuchungen hielten den mutmaßlichen Betrüger auch nicht von weiteren Aktivitäten ab: Er führte seine Geschäfte fort und verursachte weitere Schäden in Höhe von 3,8 Millionen Euro – wodurch sich der mutmaßliche Gesamtschaden nun auf 8,6 Millionen Euro beziffert.

Schneeballsystem aufgebaut

Neue Details, die die Polizei auf Anfrage preisgegeben hat, enthüllen das Vorgehen des mutmaßlichen Betrügers: Der Mann soll kein konkretes Investment angeboten, sondern seinen Opfern vielmehr vorgegaukelt haben, sich mit Geldanlagen außergewöhnlich gut auszukennen. Er versprach, das ihm anvertraute Geld gewinnbringend anzulegen. Eine Lizenz für die Beratung oder Vermittlung von Anlagen oder Krediten besaß er dabei nicht.

Von dem Geld, das ihm mehrere Anleger auf sein Versprechen hin übermittelten, soll er nur einen geringen Anteil tatsächlich investiert haben. Den Großteil verwendete er stattdessen, um seinen eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren, Schulden zu begleichen – und um bestehende Gläubiger zu bedienen. Ein solcher Geldkreislauf gilt als Schneeballsystem: Das Geld neuer Investoren wird dazu verwendet, früheren Investoren vermeintliche Gewinne auszuzahlen. Wie bei einem rollenden Schneeball nimmt der Umfang des Systems dabei stetig zu.

Im Rahmen der Festnahme vor rund einer Woche durchsuchten die Fahnder erneut die Wohnung des 60-Jährigen und beschlagnahmten dabei umfangreiches Beweismaterial, insbesondere digitale Datenträger. Die Untersuchungen von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft Hamburg laufen aktuell noch. Erst wenn diese abgeschlossen sind, entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob Anklage erhoben wird.

Bafin warnt vor ähnlichen Betrugsmaschen

Vor zweifelhaften Finanzangeboten warnt regelmäßig unter anderem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Die Finanzaufseher stoßen aktuell vor allem auf zwei Betrugsmaschen, wie Bafin-Verbraucherschutz-Experte Jens Münzer jüngst in einem Interview mit DAS INVESTMENT erklärte. Zum einen Betrug mit Festgeld: Täter eröffneten ein Bankkonto, das nur scheinbar dem Kunden gehöre, in Wirklichkeit jedoch auf den Täter oder einen Strohmann laufe. Überwiesenes Geld könne so leicht verschwinden.

Zum anderen nehme der Anlagebetrug über Online-Plattformen zu: Anleger werden über betrügerische Websites dazu verleitet, hochriskante oder mitunter gar nicht existierende Finanzanlagen zu tätigen. Zu einer Auszahlung vermeintlicher Gewinne kommt es meist nicht.

Bei Fällen wie dem Hamburger mutmaßlichen Betrugsfall zeigt sich: Betrüger können sich auch das Vertrauen von Verbrauchern erschleichen, indem sie besondere Kompetenz vortäuschen. Als Schutz empfiehlt die Bafin, auch bei vermeintlich vertrauenswürdigen Personen kritisch zu bleiben: „Wer im Internet mit Anlageprodukten Geld verdienen will, sollte jeden Anbieter genau überprüfen“, rät Münzer – was zweifelsohne auch für den persönlichen Kontakt gilt.

Betrügerische Investments: Was Anleger stutzig machen sollte

Misstrauisch sollten Anleger laut einem Leitfaden der Behörde zum Beispiel werden, wenn

Finanzanlagen im Internet oder über soziale Medien im Namen von Prominenten beworben werden

Verbraucher ungebetene Anrufe durch Unbekannte erhalten

sich zum angebotenen Finanzprodukt keine aussagekräftigen Informationen finden

Anbieter mit hohen Renditen bei fast keinem Risiko locken

Anleger unter Zeitdruck zum Abschluss gedrängt werden

Finanzprodukte unverständlich erscheinen

„Typisch ist bei Betrug auch, dass ein Unternehmen namentlich auftritt, man aber Geld an ein anderes Unternehmen überweisen soll“, warnt Münzer. Zudem sollten Anleger sehr genau hinschauen, wenn Anbieter Renditeversprechen ohne nachvollziehbare Geschäftsgrundlage machen.

Seine Empfehlung: „Hat man es nicht physisch mit seiner Hausbank zu tun, sollte man immer eine kritische Grundhaltung wahren – besonders bei Neukontakten. Da sind die Verbraucher selbst gefordert.“