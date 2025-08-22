60 Emittenten, 300 Investoren, 1.000 Meetings: Funktionieren die Hamburger Investorentage trotz oder wegen Hamburg, haben wir die Montega-Verantwortlichen gefragt.

DAS INVESTMENT: Herr Bruns, Herr Gröning, die Hamburger Investorentage (HIT) haben sich zu einer festen Größe in der Small & Mid Cap-Community entwickelt. Was bedeutet die Veranstaltung für Montega?

Pierre Gröning: Der HIT hat sich mittlerweile zu einer elementaren Säule unseres Geschäfts entwickelt. Bei der ersten Ausgabe im Jahr 2018 sind wir mit acht Unternehmen und 35 Teilnehmern gestartet. Heute kommen zwei Mal pro Jahr über 60 Emittenten nach Hamburg, wir verzeichnen deutlich über 300 Teilnehmer und organisieren pro Konferenz rund 1.000 Meetings zwischen Unternehmen und Investoren – mit weiter steigender Tendenz. Das zeigt, welche Tragweite der HIT gewonnen hat.

Funktioniert das Event wegen oder trotz Hamburg als Standort?

Gröning: Die Erfolgsformel des HITs besteht aus mehreren Faktoren:

Natürlich wollten wir als waschechtes Hamburger Haus auch bewusst einen geografischen Gegenpart zu den etablierten Konferenz-Standorten wie Frankfurt oder München schaffen.

Eine große Bedeutung hat aber auch die ganz besondere, fast schon familiäre Atmosphäre, die wir bei der Konferenz jedes Mal aufs Neue schaffen.

Und wir erreichen mit Hamburg als Standort unter anderem auch Vermögensverwalter, Family Offices und spezialisierte Nebenwerte-Investoren aus dem norddeutschen und skandinavischen Raum, die nicht unbedingt auf allen Nebenwerte-Konferenzen in West- oder Süddeutschland präsent sind.

Das hat sich bewährt und sehr gut etabliert.

Nach dem Event im Februar starteten wir ein Experiment: Wir haben alle teilnehmenden Emittenten gleichgewichtet in ein Musterdepot gepackt. Mit spannendem Ergebnis: Wer alle 60 Unternehmen blind gekauft hätte, läge jetzt bei plus 26,5 Prozent – viel besser als die Benchmark und sogar besser als fast alle Small & Mid Cap-Aktienfonds. Überrascht Sie das, Herr Bruns?

Christian Bruns: Trotz des kurzen Track Records ist es in der Tat ein interessantes Ergebnis, das uns bestärkt in unserem Ansatz. Gleichzeitig bin ich überzeugt: Mit aktivem Stock-Picking hätte man die Performance noch optimieren können. Wenn man nach intensiver Recherche und dem direkten Austausch mit den Vorständen aus den 60 vielleicht 20 ausgewählt hätte, dann wäre die Performance sehr wahrscheinlich noch besser gewesen.

Pierre Gröning, Vorstand der Montega AG | Bildquelle: Montega AG

Gröning: Das sehe ich genauso. Wenn man sich die Top-Performer anschaut – beispielsweise Steyr Motors mit plus 262 Prozent, Electro Optic Systems mit plus 229 Prozent, Alzchem mit plus 119 Prozent –, dann sind das überwiegend Titel mit Infrastruktur- oder Rüstungs- beziehungsweise Defense-Exposure, die vom aktuellen Marktumfeld profitieren. Mit vernünftigem Stock-Picking und einem Blick auf die Makrofaktoren hätte man daher durchaus ein noch besseres Ergebnis erzielen können.

23 von 60 Titeln unseres HIT-Musterdepots liegen im Minus. Spricht das nicht eher für breite Streuung statt Stock-Picking?

Bruns: Das ist fundamental ziemlich das Gegenteil von dem, wovon wir überzeugt sind. Nebenwerte sind ein Stock-Picker-Markt. Es gibt Portfoliomanager, die das Jahr für Jahr zeigen. Bei Nebenwerten trennt sich klar die Spreu vom Weizen. Das Management spielt oftmals eine noch größere Rolle als bei Blue Chips, es passiert sehr viel mehr als bei den großen Tankern. Es lohnt sich somit umso mehr, da nah dran zu sein und genau den Puls zu fühlen.

Gröning: Das bedeutet aber nicht, dass Sie die Unternehmen, die bislang schwächer performt haben, abschreiben sollten. Bei einigen Titeln der Kategorie „Underperformer“ sehen wir durchaus Potenzial für die nächsten Quartale. Diese haben zum Teil spätzyklische Geschäftsmodelle, etwa aus dem Konsum- oder Medienbereich, bei denen die wirtschaftlichen Impulse typischerweise erst in einigen Quartalen ankommen.

Wie wichtig ist der persönliche Kontakt in Zeiten von Zoom und virtuellen Meetings?

Bruns: Wir haben mit Airtime Software ja selbst ein Unternehmen ausgegründet, das virtuelle Kanäle auf sehr moderne und intelligente Weise bespielt. Aber das A und O ist im Nebenwertebereich tatsächlich immer noch dieser Face-to-Face-Kontakt. Wie ein Klassentreffen – man trifft sich zweimal im Jahr mit den Investoren der Community und tauscht sich aus. Das ist ein qualitativ anderer Kontakt, als er virtuell möglich ist.

Europäische und insbesondere deutsche Small & Mid Cap-Fonds erleben nach bitteren Jahren wieder Zuflüsse, die Kurse steigen – auch aufgrund des Billionen-Konjunkturpakets. Ein hervorragendes Sentiment für deutsche Nebenwerte, oder?

Gröning: Diese Aussage würde ich so noch nicht uneingeschränkt unterschreiben. Ja, die Stimmung dreht sich gerade im Vergleich zu den Vorquartalen. Aber wir waren auch an einem Tiefpunkt und sind noch nicht in einer absoluten Hochphase der Small & Mid Caps angekommen. Wir sind aber davon überzeugt, dass diese Hochphase wieder kommen wird.

Was bedeutet das für die Hamburger Investorentage?

Bruns: Erst einmal nicht so viel. Es gab auch schon erfolgreiche HITs in Zeiten eines überwiegend depressiven Grundtons, was die Nebenwerte anging. Die letzten Jahre waren sicherlich schwierig für dieses Marktsegment. Ich glaube, die Stimmung wird bei unserer 14. Auflage aber noch besser sein als im Februar, als man bereits erste Anzeichen einer Aufhellung erkennen konnte.

Wie messen Sie eigentlich den Erfolg der Hamburger Investorentage? Gucken Sie auf das Handelsvolumen in den Wochen nach der Veranstaltung?

Gröning: Das Handelsvolumen allein wäre keine valide Messgröße, auch wenn wir uns im Nebenwerte-Segment befinden. Der Erfolg einer Konferenz zeigt sich für uns auf verschiedenen Ebenen – zum Beispiel in der Entwicklung der Teilnehmerzahlen sowohl auf der Seite der Emittenten als auch auf der Seite der Investoren und Pressevertreter sowie der Anzahl der Meeting-Anfragen, aber auch anhand des qualitativen Feedbacks, das wir im Nachgang der Konferenz von den Teilnehmern erhalten.

All diese Elemente zeigen in ihrer Gesamtheit, dass die Marktteilnehmer das Konzept des HITs und unseren Ansatz sehr schätzen und einen inhaltlichen Mehrwert aus der Veranstaltung ziehen, was sich in der Folge dann natürlich auch auf die positive Reputation der Konferenz im Markt auswirkt.

Sie betonen das selektive Vorgehen bei der Auswahl der Unternehmen für das Line-up ...

Christian Bruns, Head of Research bei Montega | Bildquelle: Montega AG

Bruns: Wir sprechen regelmäßig mit Investoren, die zum HIT kommen, und fragen: „Für welche Titel interessiert ihr euch? Von welchem Unternehmen würdet ihr gerne mal das Management treffen?“ Wir verfolgen bei der Zusammenstellung des Line-ups also einen aktiven Ansatz und versuchen dadurch, eine ausgewogene Mischung im Teilnehmerfeld abzubilden, sodass für die Investoren in unserem Netzwerk entsprechend ihrer unterschiedlichen Anlageschwerpunkte eine breite Auswahl zur Verfügung steht.

Kritiker würden sagen: Wirklich erfolgreiche Unternehmen brauchen Ihre Dienstleistung gar nicht.

Gröning: Ein Unternehmen mit starker operativer Performance hat es natürlich leichter, nachhaltig auf den Radar von Investoren zu kommen. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Aber ohne das Zusammenspiel mit einem passenden Broker beziehungsweise Kapitalmarktpartner ist das insbesondere für Nebenwerte oftmals schwierig. Mit unseren verschiedenen Bausteinen vom Research über unsere Events für den direkten Austausch mit passenden Investoren bis hin zur Unterstützung bei Kapitalmaßnahmen bieten wir Emittenten eine Plattform. Dies ermöglicht ihnen, ihre Equity Story gezielt zu kommunizieren und Sichtbarkeit im Kapitalmarkt zu erlangen, die sie allein nur schwer aufbauen könnten.

Gibt es eine Erfolgsgeschichte, die exemplarisch für Ihre Arbeit stehen könnte?

Gröning: Die Shelly Group aus der bulgarischen Hauptstadt Sofia ist sicherlich ein Paradebeispiel. Als wir sie vor rund drei Jahren in die Coverage genommen haben, waren sie im deutschsprachigen Kapitalmarkt noch weitgehend unbekannt. Die Marktkapitalisierung lag damals bei etwa 150 Millionen Euro, heute beträgt sie rund eine Milliarde Euro.

Durch die Kombination aus starker operativer Performance des Unternehmens, einer gemeinsamen Entwicklung der Kommunikation der Equity Story und unseres intensiven Austauschs mit passenden Investoren haben wir die Sichtbarkeit des Titels substanziell erhöht, was sich unter anderem auch dadurch zeigt, dass sich die Teilnehmerzahlen bei den Events des Emittenten vervielfacht haben.

Was raten Sie Investoren für die kommenden Monate bei Nebenwerten?

Bruns: Ich bin optimistisch. Wir kommen aus einer relativ langen schwachen Periode. Das ist das erste Jahr seit Langem, in dem die Marktteilnehmer wieder hoffnungsvoller sind. Aber es lohnt sich, genau hinzusehen: Stock-Picking lohnt sich bei Nebenwerten – davon bin ich absolut überzeugt. Die mühsamere Analyse wird in der Regel mehr belohnt als bei sehr effizienten, von vielen Häusern gecoverten Titeln.

Über Pierre Gröning, Christian Bruns und Montega

Pierre Gröning ist seit September 2022 Vorstand der Montega AG. Der studierte Betriebswirt kam 2019 als Senior Equity Analyst zum Unternehmen und leitete ab 2021 den Bereich Corporate Brokerage.

Christian Bruns verantwortet seit Februar 2023 als Head of Research den Analysten-Bereich bei Montega. Zuvor war der CFA-Charterholder unter anderem als Geschäftsführer der Warburg Research GmbH und als Senior Director Equity Research bei Pareto Securities tätig.

Die Montega AG ist ein Research- und Investment-Banking-Haus mit Fokus auf den deutschen Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt Finanzanalysen, veranstaltet verschiedene Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet Emittenten Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen.

Seit 2018 veranstaltet Montega die Hamburger Investorentage. Diese finden zweimal jährlich statt, die 14. Ausgabe am 27. und 28. August 2025. DAS INVESTMENT fungiert als Medienpartner.