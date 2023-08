Donner & Reuschel und Montega laden ein Hamburger Investorentage: Einfacher Plausch mit dem CEO

Volles Haus im Scandic Emporio Hamburg. Am Mittwoch startete die zehnte Ausgabe der Hamburger Investorentage (HIT). Auf Einladung der Privatbank Donner & Reuschel und des Research-Unternehmens Montega kommen 61 kleine und mittelständische börsennotierte Unternehmen mit interessierten Investoren zusammen. DAS INVESTMENT und das private banking magazin sind Medienpartner der Veranstaltung.

Bei den HIT geht es um Informationsaustausch und auch schlicht ums gegenseitige Beschnuppern: Wer kommt als potenzieller Geldgeber in Frage? Aus umgekehrter Perspektive: Welcher Nebenwert lohnt möglicherweise ein Investment? Und für bereits investierte Partner: Wie läuft das Geschäft beim Emittenten?

An zwei Tagen haben beide Seiten Gelegenheit, diese Fragen für sich zu klären. Die Spielregeln der Veranstaltung sind einfach: Teilnehmende Emittenten stellen ihr Geschäftskonzept in einem knackigen Kurzvortrag von 20 Minuten vor, meist präsentiert der CEO oder der CFO. Im Anschluss können zehn Minuten lang Fragen gestellt werden. Die Unternehmen präsentieren sich außerdem in einem eigenen Raum am Veranstaltungsort.

Small- und Midcaps präsentieren sich – informeller Austausch im Fokus

„Viele Unternehmen benötigen keine teuren Investmentbanken“, meint Gastgeber Marcus Vitt, Vorstandssprecher von Donner & Reuschel. Ein Event wie die Hamburger Investorentage kämen den Bedürfnissen vieler Emittenten und Investoren seiner Erfahrung nach näher. Es gehe stark auch um die persönliche Ebene.

Auch abseits der Hauptveranstaltung, auf der sich diesmal unter anderem Aurubis, Basler, Sto und Talanx vorstellen, bieten die Organisatoren Raum für Austausch: Ein Warm-up am Vorabend zu Tag eins sowie Abendveranstaltungen an beiden Tagen – mit Meeresspezialitäten im „Am Kai“ und Barbecue im Scandic – bieten eine Fülle von Gelegenheiten, gemeinsame Interessen auszuloten. Ebenso sorge der Veranstaltungsort für einen besonderen Rahmen, ist Vitt überzeugt. „In Frankfurt geben sich Finanzmarktteilnehmer die Klinke in die Hand. In Hamburg dagegen bringen die Besucher Zeit mit.“

Fanden die Hamburger Investorentage zunächst nur einmal jährlich statt, so ist die aktuelle Ausgabe bereits die zweite im laufenden Jahr. Auch die Teilnehmerzahl habe sich sowohl bei den Emittenten als auch den Investoren vervielfacht, beobachtet Vitt. Der Donner-&-Reuschel-Vorstand stellt in Aussicht: „Im nächsten Sommer werden wir voraussichtlich noch 30 Prozent mehr Unternehmen präsentieren.“

Für einen Auftritt auf den HIT gibt es unter Emittenten mittlerweile eine lange Interessentenliste. Die Gastgeber filtern dabei stets vor. In einem Interview mit Montega-Chef Alexander Braun war bereits mit einem Augenzwinkern die Rede von der „härtesten Tür Hamburgs“.

Auch abseits der Investorentage sei man stets auf der Suche nach aussichtsreichen Unternehmen, betont Vitt. Ohne bereits Details zu nennen, sagt der Privatbank-Chef: Die Zusammenarbeit zwischen Donner & Reuschel und Montega wolle man zukünftig noch weiter ausbauen.