Jahrelang blieb die Blockchain im Fondsgeschäft ein Versprechen. Jetzt macht einer der größten Private-Markets-Manager Ernst und holt sich eine spanische Großbank als Partner.

Juan Delgado, Co-Chef von Hamilton Lane: Er startet eine tokenisierte Anteilsklasse für den Zugang zum Hamilton Lane Global Private Assets Fund, BBVA ist Erst-Investor

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Hamilton Lane hat eine tokenisierte Anteilsklasse seines Global Private Assets Fund (GPA) aufgelegt. Als erster Investor steigt BBVA Asset Management ein, die Fondssparte der spanischen Großbank BBVA, die sich zugleich eine Exklusivphase beim Vertrieb an institutionelle Portfolios gesichert hat.



Der an der Nasdaq notierte US-Vermögensverwalter verwaltet und betreut nach eigenen Angaben rund eine Billion US-Dollar in Assets, davon 141,8 Milliarden Dollar diskretionär (Stand 31. März 2026). BBVA Asset Management verwaltet knapp 200 Milliarden Euro.

Was der Fonds ist und was die Tokenisierung ändert

Der GPA ist ein Evergreen-Fonds ohne festes Laufzeitende und einmaliges Zeichnungsfenster, sondern er bietet dauerhaften Zugang zu einem diversifizierten Private-Equity-Portfolio. Die tokenisierte Anteilsklasse soll Zeichnung und laufende Verwaltung vollständig digital abwickeln — über die Blockchain-Infrastruktur von Allfunds Blockchain als Technologieanbieter und Apex Group als Transfer Agent.

Der operative Unterschied: Wo bislang Formulare und manuelle Prüfungen den Vertrieb über Grenzen hinweg ausbremsten, sollen Smart Contracts den Prozess automatisieren. Hamilton Lane verspricht geringere Kosten und weniger Reibung im internationalen Vertrieb. Zielmärkte sind Europa, der Nahe Osten, Asien und Lateinamerika.

Juan Delgado, Co-Chef bei Hamilton Lane, sagt: „Der Launch dieser tokenisierten Anteilsklasse soll die Diversifikationsvorteile der Privatmärkte einem neuen und bestehenden Anlegerkreis auf kostengünstigere, bessere und schnellere Weise zugänglich machen.“ Etablierte Partner wie Allfunds Blockchain und Apex Group würden die Skalierung überhaupt erst möglich machen.

Drei Partner und ihre Rollen

Hamilton Lane bringt in diesem Trio das Produkt und die Private-Markets-Expertise. Allfunds Blockchain — der Technologiearm der Fondsdistributionsplattform Allfunds Group — liefert die digitale Infrastruktur. Apex Group, mit mehr als 13.000 Mitarbeitern in 52 Ländern und 3,5 Billionen Dollar in betreuten Assets, übernimmt als Transfer Agent die operative Abwicklung.

Rubén Nieto, Managing Director bei Allfunds Blockchain, beschreibt das Projekt als Beleg dafür, dass Blockchain in der Fondsindustrie konkreten Mehrwert liefere. „Dieses Projekt zeigt, wie Blockchain echte, greifbare Effizienzgewinne in der Fondsbranche erzielen kann.“ Es sei ein neues digitales Betriebsmodell, das Vertrieb vereinfache und Transparenz erhöhe. Peter Hughes, Gründer und Chef von Apex Group, ordnet den Schritt grundsätzlicher ein: „Tokenisierung verändert den Zugang zu Privatmärkten und deren Vertrieb grundlegend.“

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Warum BBVA und warum jetzt

BBVA Asset Management hat in den vergangenen Jahren systematisch in digitale Infrastruktur investiert und Tokenisierung intern als strategisches Thema vorangetrieben. Als erster Investor in diese Anteilsklasse sichert sich die Bank einen frühen Zugang zu einem neuen Produktformat und eine zeitlich begrenzte Exklusivität beim Vertrieb an institutionelle Kunden.

Belén Blanco, Chefin von BBVA Asset Management, kommentiert: „BBVA Asset Management hat sich der Förderung von Innovation im Finanzwesen verschrieben. Diese Initiative spiegelt unsere Überzeugung wider, dass Tokenisierung einen effizienteren Zugang zu anspruchsvollen Anlagemöglichkeiten unterstützen kann.“

Hamilton Lane ist nicht der erste Vermögensverwalter mit einem tokenisierten Fonds, aber einer der wenigen mit einem Evergreen-Format. Mehrere große Häuser haben tokenisierte Strukturen erprobt; jüngst sprach etwa Christian Machts, Deutschland-Chef von Franklin Templeton, über die Vorteile tokenisierter Fonds im Podcast „For Professional Investors Only“.

Hamilton Lane festigt mit dem GPA-Launch seine Rolle als einer der aktivsten Akteure im Bereich digitaler Private-Markets-Produkte. Ob die Kombination aus Evergreen-Struktur und Blockchain-Distribution institutionelle Anleger in relevantem Maßstab überzeugt, wird sich am Vertriebserfolg in den kommenden Monaten ablesen lassen und daran, ob auf BBVAs Exklusivperiode weitere Distributoren folgen.