Laufende Erträge aus dem Nasdaq-100, ausgezahlt Monat für Monat: Ein neuer börsengehandelter Indexfonds von Han-ETF setzt dafür auf Optionen mit sehr kurzer Laufzeit. Die Details.

Nach Angaben des Anbieters ist es der erste Covered-Call-ETF in Europa, dessen Optionen bereits nach einem Tag verfallen.

Han-ETF startet einen ETF, der Anlegern Zugang zum US-Aktienindex Nasdaq-100 verschafft und dies mit einer Optionsstrategie verbindet. Nach Angaben des Anbieters ist es der erste Covered-Call-ETF in Europa, dessen Optionen bereits nach einem Tag verfallen. Der Han Nasdaq-100 Daily Covered Call ETF (ISIN: IE0009D15VO0) notiert an der London Stock Exchange, der Borsa Italiana und auf Xetra. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,59 Prozent pro Jahr. Einmal im Monat sollen Anleger eine Ausschüttung erhalten.

So funktioniert eine Covered-Call-Strategie

Bei einer Covered-Call-Strategie verkauft der Anleger Call-Optionen auf ein Wertpapier oder einen Index, der bereits gehalten wird. Für die verkauften Optionen gibt es eine Prämie. Im Gegenzug verzichtet der Anleger auf Kursgewinne oberhalb eines vorher festgelegten Niveaus, des sogenannten Ausübungspreises. Steigt der Markt also kräftig, entgeht dem Anleger ein Teil des möglichen Gewinns. Dafür fließen ihm laufend Erträge aus den Prämien zu.

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Optionen mit einem Tag Restlaufzeit

Der neue ETF setzt diese Idee mit besonders kurz laufenden Optionen um. In der Regel verfallen sie nach einem Tag, je nach Verfügbarkeit können es bis zu fünf Tage sein. Läuft eine Option aus, verkauft die Strategie eine neue. Dadurch legt sie das Niveau, ab dem sie auf Kursgewinne verzichtet, immer wieder neu fest.

Die Ausübungspreise bestimmt der ETF systematisch – anhand des jeweiligen Nasdaq-100-Stands und der impliziten Volatilität. Diese Kennzahl gibt an, welche Kursschwankungen der Optionsmarkt erwartet. Weil der ETF Optionen verkauft, deren Ausübungspreis über dem aktuellen Indexstand liegt, bleibt dem Nasdaq-100 zunächst Luft nach oben, bevor die Optionen die Gewinne deckeln. So will der Anbieter mehr vom Aufwärtspotenzial erhalten als Strategien, die näher am aktuellen Kurs verkaufen.

Häufiger Handel, höhere Kosten

Die kurzen Laufzeiten haben eine Kehrseite. Wer häufiger Optionen handelt, muss mit höheren Transaktionskosten rechnen. Zudem bleibt das Risiko, bei einer starken Rally Kursgewinne zu verpassen. Auch Kursverluste des Nasdaq-100 fängt die Strategie nicht ab: Gibt der Index nach, trägt der ETF diese Verluste mit. Der Fonds nutzt europäische, in bar abgerechnete Indexoptionen. Sie lassen sich nur am Verfallstag ausüben; statt Aktien wird lediglich ein Geldbetrag ausgeglichen.

Optionsbasierte ETFs legen zu

Für Han-ETF ist es der zehnte optionsbasierte ETF auf der eigenen Plattform. Das in diesen Produkten verwaltete Vermögen hat sich 2026 nach Unternehmensangaben mehr als verdoppelt und liegt inzwischen bei 247,88 Millionen US-Dollar. Der gesamte europäische Markt für optionsbasierte ETFs verzeichnete seit Jahresbeginn Nettozuflüsse von 4,13 Milliarden US-Dollar. Insgesamt stecken darin mehr als 11,60 Milliarden US-Dollar.

Hector McNeil, Mitgründer und Co-Vorstandschef von Han-ETF, verweist auf den Zielkonflikt jeder Covered-Call-Anlage: Anleger müssten die vereinnahmte Prämie gegen mögliche Kursgewinne abwägen. Der neue ETF begegne diesem Konflikt mit sehr kurz laufenden Optionen und Ausübungspreisen, die sich an der Marktvolatilität orientierten. Da Anleger zunehmend genauer prüften, wie einzelne Optionsstrategien arbeiteten, halte er ein klares, regelbasiertes Konzept für sinnvoll.