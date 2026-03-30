Künstliche Intelligenz braucht Strom – massenhaft. Ein neuer ETF setzt genau dort an: bei Rechenzentren, Stromnetzen und Energieversorgung der KI-Generation.

Rechenzentren und zuverlässige Stromnetze sind zentrale Voraussetzungen für den KI-Boom.

Künstliche Intelligenz rechnet – und rechnet – und rechnet. Hyperskalierte Rechenzentren, die Modernisierung von Stromnetzen und die Elektrifizierung industrieller Prozesse gelten deshalb als zentrale Voraussetzungen dafür, dass der KI-Boom nicht an seiner eigenen Energienachfrage scheitert.

Han-ETF und Defiance ETFs haben zu diesem Thema nun gemeinsam einen börsengehandelten Indexfonds in Europa aufgelegt.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Der Defiance AI & Power Infrastructure ETF (ISIN: IE000WUTBLT5) ist seit dem 27. März 2026 an der Xetra und der Borsa Italiana handelbar. Der Fonds bildet den Market Vector – Defiance US Listed AI & Power Infrastructure Index nach. Dieser erfasst US-gelistete Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihrer Umsätze in einem von vier Segmenten erzielen:

Energieerzeugung und Stromnetzausrüstung (50 Prozent)

Bau und Ingenieurwesen (15 Prozent)

Energieversorger und Stromproduzenten (15 Prozent)

Rechenzentren und KI-Hardware (20 Prozent)

Der Index setzt also explizit nicht auf KI-Softwareunternehmen, sondern auf jene Firmen, die die physische Infrastruktur bereitstellen – von Kernenergie und dezentralen Energielösungen bis hin zu Netztechnologie.

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Die enthaltenen Werte müssen eine Marktkapitalisierung von mindestens 300 Millionen US-Dollar sowie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von mindestens einer Million US-Dollar über drei Monate aufweisen.

Der Index gewichtet nach Streubesitz-Marktkapitalisierung. Einzelne Titel sind auf maximal 8 Prozent begrenzt – für Unternehmen aus dem Rechenzentrums- und Hardware-Segment gilt eine engere Obergrenze von 4 Prozent. Überprüft und neu gewichtet wird der Index vierteljährlich.

Aktuell enthält der ETF 75 Positionen. Die größten Einzelwerte sind GE Vernova (8,57 Prozent), Eaton Corp (8,46 Prozent) und Quanta Services (8,20 Prozent). Auf Sektorebene dominieren Industriewerte mit einem Anteil von fast 47 Prozent, gefolgt von Versorgern (15,23 Prozent) und Informationstechnologie (11,46 Prozent).

Eckdaten im Überblick

Der ETF hat seinen Sitz in Irland und wird physisch repliziert. Das Nettovermögen lag zum Auflegungsdatum bei rund 958.000 US-Dollar. Die jährliche Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,69 Prozent. Erträge werden thesauriert. Die Klassifizierung nach der Offenlegungsverordnung erfolgt als Artikel-6-Fonds.