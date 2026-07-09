KI-Rechenzentren stoßen bei der Datenübertragung an Grenzen – Licht soll das Problem lösen. Ein neuer ETF bündelt nun erstmals in Europa Unternehmen aus der Photonik-Branche.

Der ETF investiert in Unternehmen, die photonische Technologien entwickeln, herstellen und vermarkten. Dabei handelt es sich um optische Hardware, die Daten mit Licht statt Elektrizität erzeugt, überträgt und verarbeitet.

Der US-Anbieter Defiance ETFs bringt zusammen mit der White-Label-Plattform Han-ETF den Defiance Photonics Ucits ETF (ISIN: IE000W1S2PT6) auf den Markt – nach Angaben der Unternehmen der erste Photonik-ETF in Europa. Das Produkt ist auf Xetra, an der London Stock Exchange und der Borsa Italiana notiert. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,69 Prozent.

Der ETF investiert in Unternehmen, die photonische Technologien entwickeln, herstellen und vermarkten. Dabei handelt es sich um optische Hardware, die Daten mit Licht statt Elektrizität erzeugt, überträgt und verarbeitet.

Wie Licht die Rechenzentren entlasten soll

Hintergrund ist der massive Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI). Laut J.P. Morgan könnten die weltweiten Ausgaben für KI- und Rechenzentrumsinfrastruktur bis 2030 auf mehr als 5 Billionen US-Dollar steigen. KI-Systeme müssen dabei enorme Datenmengen zwischen Prozessoren, Speichern und Netzwerktechnik hin- und herbewegen. Je größer die KI-Cluster werden, desto stärker entwickelt sich die Datenbewegung zum Engpass – bei Bandbreite, Latenz, Stromverbrauch und Wärmeentwicklung.

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Hier setzt die Photonik an: In Rechenzentren ersetzen oder ergänzen optische Technologien wie Glasfaser elektrische Verbindungen. Optische Verbindungen übertragen größere Datenmengen über längere Strecken als Kupferleitungen – und verbrauchen dabei weniger Strom pro übertragenem Bit. Über die KI hinaus gewinnen photonische Technologien auch für Cloud-Rechenzentren, Hochleistungsrechner und Telekommunikationsnetze an Bedeutung, so die Prognose der Produktgeber.

Fünf Bereiche der Wertschöpfungskette

Der ETF deckt nach Anbieterangaben die gesamte Photonik-Wertschöpfungskette ab: optische Komponenten und Lichtquellen, photonische Halbleiter und Interconnect-Chips, optische Systeme und Netzwerktechnik, photonische Foundries und Fertigungsinfrastruktur sowie fördernde Materialien. Dazu zählen Technologien wie Laser, Transceiver, Faserarrays, photonische integrierte Schaltkreise und optische Interposer.