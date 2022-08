Neue Kunden im Visier Han-ETF erweitert seine Plattform um Krypto-Produkte

Han-ETF öffnet seine White-Label-Plattform jetzt auch für Krypto-ETPs (ETP = Exchange Traded Product). Damit wolle man das bestehende White-Label-Angebot des Hauses aufstocken und sich neue Kundenkreise erschließen, heißt es von den Londonern.

Über die hauseigene Plattform können interessierte Partner-Unternehmen bereits seit 2017 eigene Passiv-Produkte mit Unterstützung durch Han-ETF auflegen – schnell und kostengünstig, wie man bei Han wirbt. Das Unternehmen hilft bei der Auflegung, organisatorisch sowie im Vertrieb.

Bislang war das nur für Ucits-konforme ETFs und physisch besicherte Gold- und Emissionszertifikate-ETCs (ETC = Exchange Traded Commodities) möglich. Nun will man auch Krypto-Produkte ins Programm nehmen.

Kundenstamm vergrößern

Die Han-ETF-Plattform hat laut hauseigenen Angaben aktuell etwa 20 Kunden, die dort mehr als 40 ETFs und ETPs betreiben. Mit der Aufnahme von Krypto-ETPs will Han-ETF seinen Kundenkreis nun erweitern – mit dem erklärten Ziel, zum größten White-Label-ETP-Anbieter in Europa zu werden, auch im Bereich von Krypto-Produkten.

Bei seinem Plattform-Angebot will Han-ETF auch weiter eng mit dem Unternehmen ETC Group zusammenarbeiten, heißt es aus dem Haus.

„Wir bei Han-ETF sind der Meinung, dass der Kryptowährungsmarkt noch in den Kinderschuhen steckt, wobei Millennials und die jüngere Generation immer noch sehr von Kryptowährungen überzeugt sind“, teilt Han-ETF mit. Trotz der jüngsten Kurseinbrüche bei Kryptowährungen sei man von der langfristig positiven Entwicklung dieser Asset-Klasse überzeugt.

Neue Spezialisten an Bord

Für die Weiterentwicklung in Richtung Krypto-Assets hat Han bereits vorausschauend sein Team ausgebaut: Anfang des Jahres kam Torsten Dueing als Leiter ETC-Strukturierung ins Haus. Er arbeitet in der Produktentwicklung dem 2021 angetretenen Owen Rees zu.

Zu den bei Han-ETF aufgelegten ETCs gehören aktuell – neben den jetzt hinzugekommenen Krypto-Assets – Rohstoffe und CO2-Zertifikate.

„Für Anleger, die in Kryptowährungen investieren wollen, ist der ETC-Hülle zweifellos eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun“, wirbt Han-Co-Chef Nik Bienkowski für die jetzt in Aussicht gestellten neuen Produkte.

Im Gegensatz zu einem Direktinvestment in Kryptowährungen holen sich Anleger via ETP beziehungsweise ETC Kryptowährungen in einer börsentauglichen Hülle und mit Wertpapierkennnummer ins Depot. Eine Krypto-Wallet mit kompliziertem Code muss für ein Investment nicht erstellt werden.