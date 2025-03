Nach Wisdomtree kündigt nun auch Han-ETF einen neuen ETF mit Fokus auf die europäische Verteidigungsindustrie an. Der börsengehandelte Fonds wird eine ähnliche Methodik wie der global ausgerichtete Future of Defence ETF anwenden, der kürzlich die Marke von 1,8 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen überschritten hat. Der neue ETF grenzt sich aber durch einen stärkeren Europa-Fokus ab.

Im Gegensatz zum Future of Defence ETF wird der neue Fonds US-Unternehmen ausschließen, um ein gezielteres Engagement in europäische Rüstungsunternehmen zu ermöglichen. Firmen, die einen hohen Umsatzanteil mit umstrittenen Waffensystemen erzielen, sollen nicht ins Portfolio aufgenommen werden.

Europäische Verteidigungsausgaben steigen deutlich

Die europäischen Verteidigungsausgaben sind angesichts wachsender Sicherheitsherausforderungen stark gestiegen. Während das Nato-Ziel von Verteidigungsausgaben in Höhe von 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2021 nur von sechs Mitgliedstaaten erfüllt wurde, erreichen mittlerweile 23 EU-Länder diese Marke.

Tom Bailey © Han-ETF

Tom Bailey, Head of Research bei Han-ETF, erklärt: „Die europäischen Verteidigungsausgaben sind in den vergangenen Jahren als Reaktion auf wachsende Sicherheitsherausforderungen stark gestiegen. Dennoch besteht seit dem ersten russischen Einmarsch in die Ukraine 2014 eine kumulierte Investitionslücke von 850 Milliarden Euro im Verteidigungsbereich.“

Die geopolitische Lage mache deutlich, dass Europa seine militärische Eigenständigkeit stärken und die Abhängigkeit von den USA reduzieren müsse, so Bailey weiter. Zwar verfüge Europa mit rund 1,5 Millionen aktiven Mitgliedern des Militärdienstes über eine erhebliche Truppenstärke, es mangele aber an integrierten Fähigkeiten, um als geschlossene Streitkraft zu agieren.

Ausschlusskriterien für umstrittene Waffensysteme

Der neue ETF auf europäische Rüstungswerte wird den EQM Future of Defence Index abbilden. Er wendet aber zusätzliche Ausschlusskriterien an, darunter ein Europa-Screening, um US-Unternehmen auszuschließen und ein höheres Engagement in europäischen Unternehmen zu gewährleisten, sowie ein Screening auf umstrittene Waffensysteme.

Hector McNeil © Han-ETF

Hector McNeil, Co-CEO und Mitgründer von Han-ETF, sieht eine starke Nachfrage nach ETFs auf Rüstungsaktien: „Investoren suchen zunehmend nach Anlagemöglichkeiten in einem dynamischen und strategisch wichtigen Sektor.“ Effiziente Kapitalmärkte seien entscheidend, damit europäische Marktführer ihre Innovationen schneller vorantreiben könnten.

Wachsende Auswahl an Rüstungs-ETFs

Der neue Fonds reiht sich in eine wachsende Zahl von ETFs und Fonds mit Fokus auf Rüstung und Verteidigung ein. Der größte und wohl bekannteste Rüstungs-ETF für europäische Anleger, der Vaneck Defense ETF (ISIN: IE000YYE6WK5), ist bereits seit März 2023 am Markt und verwaltete zuletzt mehr als 2,5 Milliarden Euro.

Han-ETF selbst hatte im Juli 2023 den Future of Defense ETF aufgelegt. Seit Jahresbeginn haben Anleger mehr als 640 Millionen Euro in die Strategie gesteckt, insgesamt liegt das verwaltete Vermögen bei knapp 1,4 Milliarden Euro. Seit Auflage liegt die Wertentwicklung des ETF bei 80 Prozent.

Ebenfalls auf europäische Unternehmen setzt der Wisdomtree Europe Defence ETF (ISIN: IE0002Y8CX98), der erst Anfang März aufgelegt wurde.

Der neue ETF von Han-ETF soll an allen bedeutenden europäischen Börsen gelistet und künftig über gängige Handelsplattformen handelbar sein.