Deutsche Börse Han-ETF listet neuen Fonds

Am 3. August notiert Han-ETF mit dem in Kanada ansässigen ETF-Anbieter und Vermögensverwalter Purpose Investments den Purpose Enterprise Software ESG-S (ISIN: IE00BMQ8YQ50) an der Deutschen Börse. Der Fonds soll Anlegern die Möglichkeit bieten, sich an Software-Unternehmen zu beteiligen. Seine Gesamtkostenquote liegt bei 0,59 Prozent per annum.

Zudem brachte Han-ETF jüngst folgende ETFs auf den Markt: