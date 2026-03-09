Drohnentechnologie wächst – doch ein passendes Anlagevehikel fehlte europäischen Investoren bislang. Han-ETF schließt diese Lücke mit einem neuen Produkt.

Han-ETF hat den ersten auf Drohnentechnologie spezialisierten Ucits-ETF in Europa aufgelegt. Der Drone ETF (ISIN: IE0003XW12I8) ist seit kurzem an der Frankfurter Wertpapierbörse Xetra sowie an der Borsa Italiana gelistet und richtet sich an Anleger, die gezielt Zugang zum Segment unbemannter Luftfahrtsysteme (UAS) suchen. Es handelt sich nach Angaben des Unternehmens um den ersten ETF in Europa, der ausschließlich auf diesen Sektor ausgerichtet ist.

Der Fonds bildet den Index Vettafi Drone Ucits ab. Die zugrundeliegende Indexmethodik schließt breit diversifizierte Luft- und Raumfahrtkonzerne aus und beschränkt sich auf Unternehmen, deren Geschäft überwiegend auf Drohnentechnologie ausgerichtet ist – sogenannte Pureplay-Unternehmen. Der ETF deckt kommerzielle, zivile und militärische Anwendungsbereiche ab.

Markt wächst in mehreren Segmenten

Der Verteidigungssektor stellt derzeit das größte Segment des globalen Drohnenmarkts dar. Laut einer Prognose von Precedence Research (Stand: Januar 2026) soll der weltweite Markt für unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) bis zum Ende des Jahrzehnts auf rund 209,9 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 16,77 Prozent entspricht.

Parallel dazu legt der zivile Markt zu. Laut dem Unmanned Aerial Vehicles Industry Report von GSBR Research (Februar 2026) stieg der Umsatz im zivilen Segment 2024 auf 10,1 Milliarden US-Dollar und könnte bis 2033 auf 20,6 Milliarden US-Dollar steigen – eine jährliche Wachstumsrate von 6,8 Prozent. Den kommerziellen UAS-Markt beziffert der Report für 2028 auf 9,5 Milliarden US-Dollar. Zivile Anwendungen sollen demnach schneller wachsen als die militärische Nachfrage.

Mit dem neuen ETF bietet das Unternehmen Anlegern erstmals in Europa ein reguliertes Vehikel, um gezielt in das UAS-Segment zu investieren, ohne dabei Umwege über breit aufgestellte Luft- und Raumfahrtfonds nehmen zu müssen.