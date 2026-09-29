Han-ETF startet einen Euro-gehedgten Bitcoin-ETC. Das Produkt soll den Einfluss des Dollar-Kurses dämpfen und kommt zunächst an die Pariser Börse, später auch auf Xetra.

Der Krypto-ETC von Han-ETF sichert die europäischen Anleger vor schwankenden Dollarkursen ab.

Han-ETF legt den Arrow Bitcoin EUR Hedged ETC auf (ISIN: XS3438606090). Nach Angaben des Anbieters ist es der erste Bitcoin-ETC, der den Euro gegen den US-Dollar absichert. Das Produkt startet an der Euronext Paris. Eine Xetra-Notiz soll folgen.

Der ETC bildet den Bitcoin-Kurs ab und soll zugleich den Einfluss des Dollar-Kurses dämpfen. HSBC übernimmt den Währungs-Hedge. Die laufenden Kosten pro Jahr betragen 0,49 Prozent.

Mit dem Produkt will Han-ETF Bitcoin und Dollar-Risiko voneinander trennen. Denn der internationale Bitcoin-Handel läuft zu großen Teilen über den US-Dollar. Steigt Bitcoin in Dollar, während der Dollar gegenüber dem Euro fällt, kann das die Rendite eines Euro-Anlegers schmälern. Der neue ETC soll diesen Effekt abfedern.

Han-ETF greift damit ein Konzept auf, das Anleger bereits von anderen Anlageklassen kennen. Fondsanbieter sichern etwa Aktien-, Anleihe- und Goldprodukte gegen Wechselkurse ab. Bei Bitcoin gab es solche Produkte bereits für andere Währungen. So startete 2020 in der Schweiz der den Franken abgesicherter Bitcoin-ETP Amina Bitcoin ETP CHF Hedged (ISIN: CH057468368).

Han-ETF baut Krypto-Angebot aus

Han-ETF bietet bereits mehrere Krypto-Produkte an. Dazu zählen ETPs auf Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP und weitere Digitalwährungen. Auch gehebelte und inverse Produkte gehören zum Angebot.

Der Anbieter trifft damit auf einen wachsenden Markt. 2025 steckten rund 284 Milliarden Euro in europäischen ETFs. Als Nächstes plant Han-ETF einen Bitcoin-ETC mit Pfund-Hedge. Das Produkt soll an der London Stock Exchange starten.

Han-ETF ist ein unabhängiger Anbieter von börsengehandelten Fonds und Produkten mit Sitz in London. Das Unternehmen legt eigene Produkte auf und führt eine White-Label-Plattform, über die andere Vermögensverwalter ETFs und ETCs in Europa auf den Markt bringen können.