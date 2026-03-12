Han-ETF hat den ersten ETF aufgelegt, der auf den Wiederaufbau der Ukraine setzt. Welche Unternehmen drin sind – und welche Risiken Anleger kennen sollten.

Mit dem Ukraine Reconstruction ETF sollen Anleger Zugang zu Unternehmen bekommen, die den Wiederaufbau von Infrastruktur, Energiesystemen, der industriellen Modernisierung sowie verteidigungsbezogener Kapazitäten unterstützen.

Han-ETF hat einen neuen Indexfonds aufgelegt, der auf den Wiederaufbau der Ukraine setzt. Der Ukraine Reconstruction ETF (ISIN: IE000R8PO127) bildet den VettaFi Ukraine Reconstruction Index ab. Die jährliche Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,65 Prozent. Handelbar ist der ETF an der Londoner Börse, an der Borsa Italiana sowie an der Deutschen Börse Xetra.

Der Wiederaufbau der Ukraine gilt als eines der größten Infrastrukturprogramme Europas seit dem Zweiten Weltkrieg. Weltbank, Europäische Kommission, Vereinte Nationen und die ukrainische Regierung schätzen die Kosten für Wiederaufbau und wirtschaftliche Erholung in den nächsten zehn Jahren auf mehr als 500 Milliarden US-Dollar.

Was der ETF abdeckt

Mit dem Ukraine Reconstruction ETF sollen Anleger Zugang zu Unternehmen bekommen, die den Wiederaufbau von Infrastruktur, Energiesystemen, der industriellen Modernisierung sowie verteidigungsbezogener Kapazitäten unterstützen. Diese Firmen sollen operative Kapazität für großvolumige Projekte mitbringen.

Elementar für die Index-Konstruktion ist, dass ukrainische Unternehmen berücksichtigt werden sollen, sobald sie wieder Zugang zum Kapitalmarkt erhalten. Dazu werden niedrigere Zulassungsschwellen angewendet. Konkret liegt die Mindestmarktkapitalisierung hier bei 50 Millionen US-Dollar statt der sonst üblichen 100 Millionen, der Mindest-Free-Float soll 25 statt 50 Millionen US-Dollar betragen und das durchschnittliche tägliche Mindesthandelsvolumen bei 500.000 statt einer Million US-Dollar liegen.

Neu an die Börse gegangene ukrainische Unternehmen können zudem beschleunigt in den Index aufgenommen werden – zwischen dem zehnten und fünfzigsten Tag nach dem Börsengang. Bis zu 10 Prozent des Indexgewichts können auf börsennotierte Closed-End-Fonds mit Ukraine-Fokus entfallen, die indirekten Zugang zu nicht börsennotierten Unternehmen ermöglichen sollen.

Unternehmen mit nachgewiesener operativer Präsenz in Russland sind von der Aufnahme ausgeschlossen.

Ukrainische Technologiebasis und Kapitalmarktreform

Zu den global bekannten Unternehmen aus dem Land zählen etwa Grammarly und Creatio. Trotz der anhaltenden Kriegshandlungen fließt weiterhin Wagniskapital in den Markt. Daneben hat die Ukraine im Rüstungstechnologie-Bereich und in der Drohnenproduktion eine schnell wachsende Industriebasis aufgebaut.

Auf der Kapitalmarktseite gelten die ukrainischen Börsen noch als unterentwickelt. Reformen im Rahmen des EU-Beitrittsprozesses sollen das ändern. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), die Warschauer Börse und ukrainische Aufsichtsbehörden arbeiten nach Angaben von Han-ETF an einer regulatorischen Angleichung an EU-Standards.

ETF mit zwei Funktionen

„Der Wiederaufbau der Ukraine geht über den Wiederaufbau von Infrastruktur hinaus. Es geht um die Integration mit Europa, die Modernisierung der Industrie und die Entwicklung transparenter, funktionierender Kapitalmärkte“, kommentiert Hector McNeil, Mitgründer und Co-CEO von Han-ETF, die Auflegung.

Der ETF solle dabei zwei Funktionen erfüllen: als Anlageinstrument für Unternehmen, die vom Wiederaufbau profitieren könnten, und als regelbasierter Käufer, der bei Börsengängen ukrainischer Unternehmen automatisch aktiv werde. McNeil ergänzte, die Entwicklung der ukrainischen Kapitalmärkte sei für die langfristige wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit des Landes entscheidend.

Risiken für ETF-Investoren

Han-ETF weist auf mehrere Risiken hin. Als Themen-ETF ist der Fonds auf eine begrenzte Zahl von Sektoren konzentriert, was zu erhöhter Schwankungsbreite führen kann. Zudem können Wechselkursschwankungen die Rendite positiv wie negativ beeinflussen.

Hinzu kommt das politische Risiko: Der anhaltende Krieg zwischen der Ukraine und Russland stellt eine Quelle wirtschaftlicher und politischer Instabilität dar. Sollte der Konflikt über einen langen Zeitraum andauern, könnten Wiederaufbaumaßnahmen erheblich verzögert oder verhindert werden. Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Energie und Infrastruktur sind zudem stark von staatlicher Regulierung und öffentlichen Aufträgen abhängig.