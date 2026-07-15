Han-ETF erweitert seine Rüstungspalette um einen Fonds auf US-Verteidigungsaktien. Ein Blick auf den neuen ETF und den Milliarden-Etat dahinter.

Han-ETF hat einen neuen börsengehandelten Indexfonds auf US-Rüstungsaktien aufgelegt. Der Future of US Defence ETF trägt das Kürzel GIJO und ist an der Deutschen Börse (Xetra), an der Londoner Börse und an der Borsa Italiana notiert.

Der Fonds enthält ausschließlich börsennotierte Unternehmen, die ihren Hauptsitz oder zumindest einen Standort in den USA haben. Abgedeckt werden Firmen aus den Bereichen Verteidigungsausrüstung, Luft- und Raumfahrt, Marinetechnik sowie Cybersicherheit und Verteidigungstechnologie. Einzelne Titel darf der zugrunde liegende Index mit höchstens 5 Prozent gewichten. Dadurch fallen kleinere und mittelgroße Rüstungsunternehmen stärker ins Gewicht.

US-Haushalt hinter dem Fondskonzept

Die USA geben weltweit am meisten für Verteidigung aus. Für das Haushaltsjahr 2027 sieht der vorgeschlagene US-Verteidigungsetat rund 1,45 Billionen US-Dollar vor, nach etwa einer Billion US-Dollar im laufenden Haushaltsjahr. Besonders deutlich sollen die Beschaffungsausgaben zulegen: auf 413,1 Milliarden US-Dollar und damit um 88,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Für die einzelnen Teilstreitkräfte fallen die geplanten Steigerungen bei der Beschaffung unterschiedlich aus. Han-ETF zufolge rechnet das US-Verteidigungsministerium für die Armee mit einem Plus von 100,7 Prozent, für Marine und Marineinfanterie mit plus 49,4 Prozent sowie für Luftwaffe und Space Force mit 37,6 Prozent Zuwachs. Inhaltlich verschiebt sich der Schwerpunkt zunehmend in Richtung Raketenabwehr, Drohnen, autonome Systeme und Anwendungen künstlicher Intelligenz.

Achter Rüstungsfonds im Angebot

Mit dem neuen ETF umfasst die Verteidigungspalette von Han-ETF nun acht Strategien. Zusammen kommen sie nach Angaben des Anbieters auf ein verwaltetes Vermögen von 3,54 Milliarden US-Dollar (Stand: 9. Juli 2026). Zu den weiteren Produkten zählen unter anderem ein Fonds auf Drohnen und unbemannte Luftfahrtsysteme, mehrere Fonds auf die Verteidigungs- und Cybersicherheitsausgaben von Nato-Staaten sowie ein Produkt zu Verteidigungsausgaben im Indopazifik ohne China.

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Hector McNeil, Mitgründer und Co-Geschäftsführer von Han-ETF, ordnet den neuen Fonds so ein: „Die Verteidigungslandschaft entwickelt sich rasant weiter. Dabei investieren Regierungen nicht nur in traditionelle militärische Plattformen, sondern auch in zukunftsweisende Fähigkeiten wie autonome Systeme, künstliche Intelligenz, Weltraumtechnologien und fortschrittliche Verteidigungsinfrastruktur.“ Nach seinen Angaben bildet der Fonds gezielt Unternehmen ab, die diese nächste Modernisierungsphase der US-Verteidigung tragen.