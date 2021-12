Handball-Nationalmannschaft: Weltmeister setzen bei Versicherungen auf die Hamburg-Mannheimer

Von letzterer profitieren aber nicht nur die Feldspieler. „Die Gruppen-Unfallversicherung deckt auch die Risiken für alle Funktionäre, Mitarbeiter und Jugendteams ab“, erklärt Jürgen Engel, Chef der Hamburg-Mannheimer Sachversicherung. Zusätzlich zum Personenschutz für den DHB übernimmt der Versicherer auch die Absicherung der sportlichen Großereignisse. Bei der Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland 2007, die als „Wintermärchen“ in die deutsche Sport-Geschichte einging, übernahm Hamburg-Mannheimer Sports, eine Tochter der Hamburg-Mannheimer Sachversicherung, alle wesentlichen Risiken. Auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland ein Jahr zuvor stellte die Hamburg-Mannheimer den Versicherungsschutz. Darüber hinaus hat sie zahlreiche Bundesliga-Spieler über deren Clubs oder privat zum Teil in Millionenhöhe gegen Sportinvalidität und Tod versichert.