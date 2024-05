Eine Bank, viele Trades

Herr Riedel, was sind die wichtigsten Komponenten im Angebot von Baader Trading?

Oliver Riedel,

Vorstand der Baader Bank

Oliver Riedel: Mit Baader Trading agieren wir sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich. Im B2B-Geschäft umfasst Baader Trading das börsliche und außerbörsliche Market Making sowie die Skontroführung von aktuell rund 800.000 gelisteten Wertpapieren. Hinzu kommen zeitgemäße Brokerage-Lösungen, etwa der effiziente elektronische Zugang zu globalen Handelsplätzen und die individuelle Orderbetreuung. Eine weitere Komponente ist der sichere und einfache Handel nativer Kryptowährungen.

Was sind derzeit die größten Herausforderungen im Trading und wie reagiert die Baader Bank darauf?

Riedel: Das kommt auf die Perspektive an. Für viele Handelsteilnehmer kann Volatilität eine Herausforderung sein, für uns ist Volatilität grundsätzlich gut. Vor allem in bewegten Marktphasen agieren wir als verlässlicher Partner im Market Making, indem wir unsere Quotierungen aufrechterhalten und stets für ausreichend handelbare Stückzahlen sorgen. Um dies zu gewährleisten, investieren wir fortwährend in technische Infrastruktur und auch in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrer langjährigen Expertise einen entscheidenden Faktor für unsere anspruchsvollen Trading-Dienstleistungen darstellen.

Im Handel ist es essenziell, für (internationale) Kunden die notwendige Liquidität auch bei durchschnittlich niedrigen Tagesumsätzen eines Wertpapiers zu gewährleisten. Aus diesem Grund haben wir zahlreiche Händler und Salestrader an den Standorten Unterschleißheim, Frankfurt, Stuttgart, Zürich, London und New York und verfügen über Zugang zu Darkpools, Multilateral Trading Facilities sowie einem Netzwerk von über 150 Brokern weltweit.

Die Baader Bank agiert als Market Maker sowohl im außerbörslichen Direkthandel als auch an diversen börslichen Handelsplätzen. Wo liegen die Vorteile des außerbörslichen Handels im Vergleich zum klassischen Börsenhandel?

Riedel: Im außerbörslichen Handel bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, zwischen 8 und 22 Uhr direkt mit uns – also ohne Skontroführer oder Spezialist – zu wettbewerbsfähigen Quotierungen mehr als 23.000 Wertpapiere aller Asset-Klassen zu handeln. Das ist entweder klassisch mit Limitorders oder im Request-for-Quote-Verfahren möglich. Dabei fallen weder Börsenplatzgebühren an noch berechnen wir sonstige Transaktionsentgelte für die Orderausführung. Als Market Maker im Handelsmodell gettex der Börse München bieten wir eine zusätzliche Lösung, die alle genannten Vorteile des außerbörslichen Handels mit denen einer öffentlich-rechtlichen Börse vereint.

Die Baader Bank bietet auch einen Zugang zu Kryptowährungen. Welche Währungen bieten Sie an und wie gewährleisten Sie einen sicheren Handel?

Riedel: Der Kryptohandel als Komponente von Baader Trading umfasst den regulierten Zugang zu nativen Kryptowährungen und regulierte Zugänge zu nationalen und internationalen Kryptohandelsplattformen. Da Sicherheit im Kryptotrading entscheidend ist, kooperieren wir hier ausschließlich mit regulierten Partnern. Unser Angebot umfasst grundsätzlich den 24/7-Zugang zu über 30 Kryptowährungen – sicher, automatisiert und skalierbar auf unserer hochleistungsfähigen Plattform.

Vermögensverwalter sind eine wichtige Kundengruppe für Baader Trading. Wie hebt sich das Angebot von Mitbewerbern ab?

Riedel: Die Baader Bank ist für Vermögensverwalter ein verlässlicher Partner bei der Konto- und Depotführung. Mit Baader Trading bieten wir ein ergänzendes Handelsangebot mit Wertpapieren und Derivaten auf den von uns geführten Konten und Depots. Dazu zählen auch die MiFID-konforme Best-Execution-Orderausführung und banknahe Services wie individuelles (Portfolio-)Reporting, Order-Management-Funktionen und Handels-/Ordereingabeanwendungen.

Ein Blick in die Zukunft: Wie wird sich das Trading-Geschäft entwickeln und welche Rolle wird KI dabei spielen?

Riedel: Die Einstiegshürde zur privaten Geldanlage durch Wertpapierhandel ist deutlich gesunken – zum großen Vorteil für Anlegerinnen und Anleger. Wir rechnen damit, dass sich künftig noch mehr Menschen selbst um ihre Geldanlage kümmern werden. Ein immer beliebteres Mittel hierfür sind ETF-Sparpläne. Künstliche Intelligenz wird zusehends an Bedeutung gewinnen. Das Anlage- und Trading-Verhalten basiert bereits heute vielfach nicht mehr ausschließlich auf menschlichen Entscheidungen. Wir rechnen damit, dass künftig deutlich mehr Akteure im Kapitalmarkt Zugang zu KI-basierten Anlageentscheidungen haben werden.

Auch verlängerte Handelszeiten bei Aktien, Renten, ETFs und Fonds werden eine entscheidende Rolle spielen. Kunden wollen auf Nachrichten und Marktbewegungen zeitnah reagieren, das sehen wir aktuell bereits im Kryptohandel. Hier sind die Umsätze am Wochenende nicht geringer als unter der Woche.

