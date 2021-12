Handelsblatt-Redakteur schießt zurück 9 Gründe, keine BU-Versicherung abzuschließen

Der Streit zwischen dem Handelsblatt-Redakteur Martin Dowideit und den Versicherungsmaklern über den Sinn einer BU-Versicherung geht in die 3. Runde. Der Finanzjournalist verteidigt seinen Beitrag, in dem er jungen Menschen in ungefährlichen Berufen von einer Absicherung ihrer Arbeitskraft abrät und nennt neun Gründe, die aus seiner Sicht gegen eine BU-Versicherung sprechen.