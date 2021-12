Handelsblatt-Vizechefredakteur wechselt zur Allianz

Nach 24 Jahren beim Handelsblatt wechselt Knipper nun die Seiten. Er folgt auf Lothar Landgraf (54), der aber weiter in der Presseabteilung des Konzerns arbeiten wird, berichtet der Mediendienst „Kress“. Wann genau Knipper den Posten in München antreten wird, ist ebenso unklar wie seine Nachfolge bei der Wirtschaftszeitung.Seine Entscheidung habe nichts mit der publizistischen Weiterentwicklung des Handelsblatts durch Gabor Steingart zu tun, schreibt Knipper in seinem Brief (in voller Länge hier zu lesen ). „Einziger Grund meines Wechsels ist die Lust, noch einmal etwas ganz anderes in verantwortlicher Position zu machen. Man wird ja nicht jünger.“