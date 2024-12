Fast drei Jahrzehnte war die Inflation in Deutschland mit kurzen Ausnahmen unter 2 Prozent jährlich und damit eigentlich nicht der Rede wert. Erstmals in 2022 ist die Inflation wegen gerissener Lieferketten und erratischer Energiepreise sprunghaft auf über 8 Prozent angestiegen. Die Sorge vor einer anhaltenden Inflation war zunächst berechtigt, ist aber schnell wieder abgeklungen.

Beachtlich ist der Rückgang der Inflation in den zwölf führenden Volkswirtschaften (OECD) von 9,9 Prozent im letzten Quartal 2022 auf 2,6 Prozent im dritten Quartal 2024. In etwa einem Drittel der Volkswirtschaften weltweit liegt die Inflation mittlerweile am oder unter dem jeweiligen Zielwert

Erstes Risiko: neue Handelsverträge

Bis zur Wahl von Donald Trump sind wir mit Zuversicht davon ausgegangen, dass die Inflation sich auch weiterhin entspannt. Leider müssen wir nun in Betracht ziehen, dass die Inflation im Laufe von 2025 wieder anziehen könnte.

Zum einen könnten neue Handelsverträge eine Spirale an Zollbelastungen auslösen. Der eine eröffnet einseitig mit einem Zoll, der andere reagiert mit zwei eigenen Zöllen. Wenn diese Spirale sich entfacht, kann sich die Anzahl der aktuell zweihundert Produkte, die im Handel zwischen den USA und Europa mit Zöllen belastet sind, schnell verdoppeln. Zölle verteuern den Handel und wirken fast immer preistreibend.

Zweites Risiko: restriktivere Migration

Zum anderen birgt das unter Trump eingesetzte Thema restriktivere Migration Inflationsrisiken. Der Wahlsieg in den USA hat erneut gezeigt, dass Politiker von dem Scheinwerferlicht bei einer klaren Positionierung zur Rückweisung von Asylsuchenden profitieren. Außer Acht gelassen wird dabei, dass es zahlreiche Industrien gibt, die auf den Zufluss von Arbeitskräften im Niedriglohnsektor dringend angewiesen sind.

In Deutschland ist davon auszugehen, dass der Anteil an Arbeitskräften mit Migrationshintergrund im Niedriglohnsektor aktuell etwa 35 Prozent ausmacht. Beachtlich ist, dass die Hälfte der Migranten, die dauerhaft einen Arbeitsplatz haben, im Niedriglohnsektor zu finden sind und dort mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bleiben werden.

Wenn nun die Migration deutlich restriktiver ausfällt, werden diese Arbeitsplätze zukünftig anderweitig besetzt werden müssen. Wer auch immer im Inland dann arbeitssuchend zur Verfügung steht, diese Arbeitskräfte werden nicht preiswerter sein. Auch dieser zweite Effekt wird die Inflation antreiben.

Sowohl neue Handelsverträge als auch eine restriktivere Migration können die Inflation bereits ab Ende 2025 wieder über 3 Prozent heben – eine Entwicklung, die durchaus mehrere Jahre anhalten könnte. Damit verbunden wären eine Rückkehr zu höheren Geldmarktzinsen, härtere Tarifverhandlungen und ein Dämpfer für die Konjunktur.

Besser wäre es, wenn die Inflation nicht der Rede wert bliebe.

Über den Autor:

Riklef von Schüssler ist Vorstand der Allington Investors in Bad Homburg v. d. H.