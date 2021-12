Redaktion 15.04.2014 Lesedauer: 1 Minute

Handvenen-Scan Schweden testet neue Bezahltechnik

Zahlen per Smartphone hat sich noch gar nicht durchgesetzt - da arbeitet ein Start-up schon an einer neuen, völlig gerätelosen Technik. In der schwedischen Stadt Lund kann man neuerdings per Handvenen-Scan bezahlen.