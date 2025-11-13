Der britische ETF-Anbieter bringt einen weiteren Artikel-8-Verteidigungs-ETF. Der Future of Defence Screened ETF investiert in Nato-Unternehmen – ohne kontroverse Waffen.

Der britische ETF-Anbieter Han-ETF hat einen neuen Verteidigungs-ETF mit ESG-Screening aufgelegt. Der Future of Defence Screened ETF (ISIN: IE00041H4WT9) investiert in Unternehmen, die von steigenden Verteidigungs- und Cyberverteidigungsausgaben der Nato-Mitgliedstaaten profitieren – und erfüllt dabei die Kriterien eines Artikel-8-Fonds nach der europäischen Offenlegungsverordnung SFDR.

Damit ist der ETF der zweite Artikel-8-Verteidigungs-ETF von Han-ETF. Bereits zuvor hatte das Unternehmen den Future of European Defence Screened ETF (ISIN: IE000I7E6HL0) als ersten Artikel-8-Verteidigungs-ETF in Europa lanciert.

Ausschluss kontroverser Waffen

Der neue ETF berücksichtigt ausschließlich Unternehmen mit Hauptsitz in Nato-Mitgliedstaaten. Kontroverse Waffen sind von den Investments ausgeschlossen. Han-ETF zufolge soll der ETF Anlegern ermöglichen, „verantwortungsvoll“ in den Verteidigungssektor zu investieren.

Nato plant massive Erhöhung der Verteidigungsausgaben

Hintergrund der Produktauflage ist die geplante deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben der Nato-Staaten. Das Bündnis hat sich Han-ETF zufolge verpflichtet, die Verteidigungsausgaben bis 2035 auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen – mehr als das Doppelte des bisherigen Zielwerts von zwei Prozent.

„Immer mehr Investoren erkennen, dass Sicherheit und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sind, sondern eng miteinander verknüpft. Ein gut ausgerüsteter und verantwortungsvoll geführter Verteidigungssektor ist entscheidend, um Frieden, Stabilität und Rechtsstaatlichkeit zu wahren“, sagt Hector McNeil, Mitgründer und Co-CEO von Han-ETF.

Han-ETF baut Verteidigungs-Palette aus

Mit dem neuen Produkt erweitert der ETF-Anbieter sein Angebot an Verteidigungs-ETFs. Das Unternehmen bietet mittlerweile vier verschiedene ETFs in diesem Segment an.