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Drohnen-ETF im Check – das steckt dahinter
ETF der Woche Dieser neue ETF setzt komplett auf Drohnen – lohnt der Einstieg?
Kaum eine Technologie hat sich in den vergangenen Jahren so rasant entwickelt wie Drohnen. Was einst als Nischenanwendung für militärische Aufklärung galt, ist heute ein unverzichtbares Werkzeug der modernen Kriegsführung und zunehmend auch in Logistik, Landwirtschaft, Infrastrukturüberwachung und Katastrophenschutz verbreitet.
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