Han-ETF wechselt den Index seines Future of European Defence ETFs. Durch die strengeren Ausschlusskriterien nach Artikel 8 soll der ETF eine breitere Anlegerbasis ansprechen.

Mit dem Indexwechsel will Han-ETF auf die wachsende Nachfrage von Investoren reagieren, die Wert auf verantwortungsvolle Anlagekriterien legen.

Han-ETF ändert den zugrunde liegenden Index seines Future of European Defence ETF (ISIN: IE000I7E6HL0). Der Fonds mit Fokus auf europäische Rüstungsunternehmen soll künftig die Voraussetzungen für eine Klassifizierung gemäß Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung erfüllen. Damit wäre er nach Angaben des Anbieters der einzige entsprechend eingestufte Verteidigungs-ETF in Europa.

Dazu folgt der ETF künftig nicht mehr dem Vetta Fi Future of Defence Ex US Index, sondern dem Vetta Fi European Future of Defence Screened Index. Dieser beschränkt sich auf Unternehmen mit Hauptsitz in europäischen Nato-Staaten. Zudem werden bei der Indexzusammensetzung strengere Ausschlusskriterien angewendet, unter anderem für umstrittene Waffen.

Zugang für mehr Investoren

Mit den Anpassungen will Han-ETF den ETF auch für Investoren in europäischen Ländern zugänglicher machen, in denen bislang Einschränkungen für Produkte mit Bezug zu umstrittenen Waffen galten. Zudem will Han-ETF auf die wachsende Nachfrage von Investoren reagieren, die ein Engagement im europäischen Verteidigungssektor wünschen, zugleich aber Wert auf verantwortungsvolle Anlagekriterien legen. Die geltenden Umsatzschwellen und Einzelwertobergrenzen bleiben bestehen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Europa befindet sich nach Einschätzung von Han-ETF in einem mehrjährigen Prozess der Modernisierung seiner Verteidigungsfähigkeiten. Dieser reicht von der Auffüllung von Munitionsbeständen über die Ausweitung der Beschaffung bis hin zum Kapazitätsaufbau.

Erfahrung mit Verteidigungs-ETFs

Han-ETF verfügt über Erfahrung mit thematischen Verteidigungsprodukten. Im Juli 2023 legte der Anbieter den Future of Defence ETF (ISIN: IE000OJ5TQP4) auf, der mittlerweile ein Vermögen von 3,13 Milliarden Euro verwaltet. Dieser Fonds wendet ebenfalls ein Nato-Screening an, welches das Engagement in Unternehmen mit Sitz in Nato- oder Nato-Verbündetenstaaten begrenzt. Zudem hat das Unternehmen Ende Juli den Future of Defence Indo-Pacific ex-China ETF (ISIN: IE000C7EUDG1) aufgelegt.

Hector McNeil | Bildquelle: Han-ETF

Hector McNeil, Mitgründer und Co-CEO von Han-ETF, sagt: „Immer mehr Investoren erkennen, dass Sicherheit und Nachhaltigkeit keine Gegensätze sind, sondern eng miteinander verbunden.“ Ein gut ausgestatteter und verantwortungsvoll geführter Verteidigungssektor sei entscheidend für Frieden, Stabilität und Rechtsstaatlichkeit. „Mit der Einführung eines stärker fokussierten und gescreenten Index wollen wir Anlegern die Sicherheit geben, dass ihr Kapital Europas legitime Verteidigungsfähigkeiten unterstützt und zugleich hohen Verantwortungsstandards genügt.“