Han-ETF: Europa-Rüstungs-ETF soll nachhaltiger werden
Han-ETF ändert den zugrunde liegenden Index seines Future of European Defence ETF (ISIN: IE000I7E6HL0). Der Fonds mit Fokus auf europäische Rüstungsunternehmen soll künftig die Voraussetzungen für eine Klassifizierung gemäß Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung erfüllen. Damit wäre er nach Angaben des Anbieters der einzige entsprechend eingestufte Verteidigungs-ETF in Europa.
Dazu folgt der ETF künftig nicht mehr dem Vetta Fi Future of Defence Ex US Index, sondern dem Vetta Fi European Future of Defence Screened Index. Dieser beschränkt sich auf Unternehmen mit Hauptsitz in europäischen Nato-Staaten. Zudem werden bei der Indexzusammensetzung strengere Ausschlusskriterien angewendet, unter anderem für umstrittene Waffen.
Zugang für mehr Investoren
Mit den Anpassungen will Han-ETF den ETF auch für Investoren in europäischen Ländern zugänglicher machen, in denen bislang Einschränkungen für Produkte mit Bezug zu umstrittenen Waffen galten. Zudem will Han-ETF auf die wachsende Nachfrage von Investoren reagieren, die ein Engagement im europäischen Verteidigungssektor wünschen, zugleich aber Wert auf verantwortungsvolle Anlagekriterien legen. Die geltenden Umsatzschwellen und Einzelwertobergrenzen bleiben bestehen.
Europa befindet sich nach Einschätzung von Han-ETF in einem mehrjährigen Prozess der Modernisierung seiner Verteidigungsfähigkeiten. Dieser reicht von der Auffüllung von Munitionsbeständen über die Ausweitung der Beschaffung bis hin zum Kapazitätsaufbau.
Erfahrung mit Verteidigungs-ETFs
Han-ETF verfügt über Erfahrung mit thematischen Verteidigungsprodukten. Im Juli 2023 legte der Anbieter den Future of Defence ETF (ISIN: IE000OJ5TQP4) auf, der mittlerweile ein Vermögen von 3,13 Milliarden Euro verwaltet. Dieser Fonds wendet ebenfalls ein Nato-Screening an, welches das Engagement in Unternehmen mit Sitz in Nato- oder Nato-Verbündetenstaaten begrenzt. Zudem hat das Unternehmen Ende Juli den Future of Defence Indo-Pacific ex-China ETF (ISIN: IE000C7EUDG1) aufgelegt.
Hector McNeil, Mitgründer und Co-CEO von Han-ETF, sagt: „Immer mehr Investoren erkennen, dass Sicherheit und Nachhaltigkeit keine Gegensätze sind, sondern eng miteinander verbunden.“ Ein gut ausgestatteter und verantwortungsvoll geführter Verteidigungssektor sei entscheidend für Frieden, Stabilität und Rechtsstaatlichkeit. „Mit der Einführung eines stärker fokussierten und gescreenten Index wollen wir Anlegern die Sicherheit geben, dass ihr Kapital Europas legitime Verteidigungsfähigkeiten unterstützt und zugleich hohen Verantwortungsstandards genügt.“