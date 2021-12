Sabine Groth 23.04.2008 Lesedauer: 1 Minute

Hannover Leasing setzt wieder auf Flugzeuge

Das neue boomende Geschäft mit den Flugzeugfonds will sich auch Hannover Leasing nicht entgehen lassen. Das Emissionshaus will im Sommer einen Fonds starten, der in zwei Flugzeuge investiert. Die beiden Airbus-Maschinen Typ A321-200 werden im vierten Quartal geliefert und sind dann für zunächst zehn Jahre an Air Berlin vermietet.