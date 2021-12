Christopher Nachtweh 03.12.2009 Aktualisiert am 10.12.2009 - 14:22 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Hannover Leasing: Zweiter Infrastruktur-Fonds

Das Pullacher Emissionshaus Hannover Leasing startet mit dem Vertrieb des Infrastruktur Invest 2. Wie der Vorgängerfonds beteiligt er sich an einem Fonds für Institutionelle, der in Infrastruktureinrichtungen in Nordamerika und Europa investiert und wie ein Private-Equity-Fonds funktioniert.