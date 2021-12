Hannover Re: Neuer Chef für die Personen-Rückversicherung

Zusammen mit Vorstandsmitglied Klaus Miller wird Chèvre künftig für das Geschäftsfeld Personen-Rückversicherung der Hannover-Rück-Gruppe zuständig sein. Der 44-Jährige folgt auf Wolf Becke, der zum 1.1.2012 in den Ruhestand tritt.Der Diplom-Mathematiker Chèvre begann seine berufliche Karriere 1995 bei der Union Reinsurance Company Life & Health in Zürich. Nach der Eingliederung der Gesellschaft in den Swiss-Re-Konzern war Chèvre verantwortlich für den spanischen Markt. Es folgten unterschiedliche leitende Positionen im Lebens- und Kranken­rück­versicherungs­geschäft; 2002 wurde er zum Mitglied der Direktion der Swiss Re ernannt.Nach einer zweijährigen Tätigkeit bei der Winterthur Versicherungsgruppe wechselte er 2007 zur Partner-Re, Zürich, wo er zunächst für den Aufbau des asiatischen Geschäfts zuständig war. Seit 2008 war er dort Lebenschef für die asiatischen Märkte, Spanien, Portugal und Lateinamerika.